Gestión conversó con el ejecutivo de la concesionaria en Lima y Callao para tener más detalles del proyecto y conocer qué otros avances se han concretado para la masificación del Gas Natural (GN) en el país.

¿Cuál es la propuesta para el uso de GNV?

El Consorcio Camisea viene impulsando con fuerza programas de iniciativa privada para aumentar la cantidad de vehículos que usan GNV en el parque automotriz nacional.

El año pasado, la compañía lanzó un primer incentivo enfocado en la adquisición de este tipo de vehículos. Ahora, preparan un segundo programa enfocado en la conversión, según informó Mejía durante su presentación en el evento Transporte Sostenible.

“Vamos a financiar la conversión de vehículos pesados dando un financiamiento de hasta US$ 45,000 para la transformación del motor diésel a GNV. Hay talleres como Modasa que pueden hacer la transformación. Este es un préstamo sin intereses que se tiene que pagar en 48 meses. Se paga con el ahorro que se tiene por consumir gas natural en vez de diésel”, explicó Mejía en diálogo con Gestión.

Actualmente están afinando la implementación de dicho financiamiento y en dos semanas ya debería estar en funcionamiento, agregó.

En agosto del 2022 lanzaron el “Bono Camisea GNV”, un primer incentivo económico de entre US$ 10,000 y US$ 15,000 para adquirir un vehículo nuevo de carga de pasajeros –ya sea un bus o camión– que use GNV. Este impulso financiero es respaldado por un fondo de más de US$ 30 millones que proviene de las arcas del mismo Camisea.

Durante su presentación en la cumbre ecoamigable, Mejía también destacó que la otra iniciativa pública para promover el uso del GNV en el Perú, el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), ha aportado desde septiembre del 2018 hasta la fecha más de S/ 340 millones para la conversión de vehículos.

El ejecutivo también indicó que en Lima y Callao hay 2.7 millones de vehículos. De ese total, el 14% (principalmente taxistas) usan GNV. En el caso de vehículos pesados son 270,000. Solo el 2% usa GNV. El Metropolitano tiene más de 550 unidades que desde hace 13 años usan este combustible renovable.

“En el último año, las conversiones a gas natural, debido al aumento de los precios en los combustibles, superaron las 70,000. Y este año ya alcanzamos las 5,000 por mes. Hace dos años eran prácticamente 2,000, 1,500 vehículos por año”, dijo Mejía en el evento.

Retos pendientes

Para masificar el uso del Gas Natural (GN), más allá del transporte público o privado, todavía existen problemas bastante profundos.

Como informó Gestión en febrero, sin una tarifa nivelada a nivel nacional será muy difícil incentivar suficiente demanda para hacer el negocio sostenible. Al respecto, Mejía señaló a este diario que la diferencia entre el consumo de Lima con regiones es abismal.

“Aquí en Lima tenemos 700 millones de pies cúbicos de distribución al día. En provincias del norte como Cajamarca, que está en manos de Quavii, se consumen menos de 15 millones de pies cúbicos por día. Eso, más el transporte virtual [en camiones], hace que tengan precios más altos a los limeños”, dice el director ejecutivo de Cálidda a este diario.

Otro frente por resolver es la extensión de las redes de gas natural en todo el país, que también complica la instalación de estaciones de carga, sobre todo en provincias.

De acuerdo a Mejía, hay más de 330 estaciones a nivel nacional, sobre todo donde hay concesionarios como Cálidda. Para impulsar la instalación de estos espacios de recarga, el director ejecutivo de la empresa considera que se deben replicar lo hecho en Cusco y Junín.

En estas regiones se han implementado estaciones de carga virtuales, es decir, que se abastecen del GN que llega desde Lima. En Huancayo, por ejemplo, se ubica la Estación Río Branco. En Cusco, está la Estación Biocom.

“Se pueden crear más. Las provincias de la sierra y selva del país, donde se vive principalmente del comercio y agroindustria, pueden ahorrar bastante si consumen gas natural en esos sectores”, comenta Mejía al respecto.

