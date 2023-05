Francisco Ponte, gerente general de GESA, señaló que el surtidor estuvo listo desde marzo del 2021. Desde ese momento hasta diciembre de ese año, operó en modo de prueba con permisos especiales y, tras aprobarse la normativa técnica y de comercialización, obtuvo el registro del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osigermin).

“En enero del 2023, con el registro de operación, el surtidor ya estuvo 100% operativo y autorizado, por eso se hizo la inauguración”, comentó a Gestión, tras mencionar que hay “cientos” de empresas de transporte de carga interesadas en operar con GNL y una flota de 30 camiones aptos para ese combustible.

Dentro de dicha flota, figuran 10 camiones importados en diciembre por Cargueros Terrestres (Carter). En febrero, la compañía recibió las placas de rodaje y está lista para recibir el GNL.

“Hemos recibido los 10 camiones y faltan otros 10 para completar el pedido de 20. Son para transporte internacional de productos de consumo masivo a otros países, a Ecuador, Colombia y Bolivia”, declaro su gerente comercial, Eduardo Azama, a Gestión, tras destacar que dicho combustible permite una autonomía de hasta 2,000 km de desplazamiento.

Sin embargo, ni una molécula de GNL ha podido ser comercializada hasta el momento.

Los motivos de la demora

Consultado por los impedimentos para el despacho de GNL, Ponte explicó que el Ministerio de la Producción (Produce) debía emitir una normativa para la instalación de chips de control de suministro en los camiones. En ese proceso, también está involucrado el banco de desarrollo Cofide.

En su momento, recordó que el chip fue establecido para que Cofide controle la cobranza del financiamiento de la conversión de vehículos a gas natural vehicular (GNV). “Si no pagaban, se les cortaba el suministro, pero ahora Cofide no está financiando a los camiones, no tiene sentido el chip”, anotó.

Aun así, afirmó que las empresas de flotas de camiones vienen esperando la instalación de chips. Si bien refirió que el Produce ya habría aprobado la normativa, afirmó que la misma todavía no se ejecuta.

Para conocer el estado de este procedimiento pendiente, Gestión se comunicó con Cálidda, Produce y Cofide, pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

Perjuicio económico y oportunidad

Sobre los perjuicios económicos de la demora en los procedimientos para el suministro de GNL, Ponte indicó que GESA viene pagando el préstamo de US$ 1 millón solicitado para la instalación del surtidor.

“Lo mismo están pasando los transportistas, han comprado su flota de camiones, los han financiado y no producen nada. El Gobierno debería tener mucho interés en encaminar esto, sobre todo por el problema de costos del petróleo”, anotó.

En efecto, Azama, también director de la Asociación Nacional del Transporte Terrestre de Carga, señaló que Carter ha invertido US$ 1 millón en su actual flota a GNL y alista un desembolso similar para duplicar las unidades. Sin embargo, lamentó el retraso en el despacho del combustible.

Más allá de esta situación, ambos destacaron la importancia del GNL en la reducción de costos en hasta 40% frente al diesel y el beneficio de menores emisiones contaminantes. Por ello, GESA alista un segundo surtidor de ese combustible en San Juan de Miraflores para fines del 2023