La baja colocación del café en el exterior provocó que las agroexportaciones peruanas cayeran al cierre del primer cuatrimestre del año en 0.6% a unos US$ 2,802 millones, respecto del mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, reveló que las exportaciones agrarias tradicionales, cuya concentración fue del 4.7% del total agrario, alcanzaron de enero a abril último un total de US$ 130 millones, una baja del 64% en comparación al mismo periodo del año pasado.

En ese sentido, el rol del sector público resulta importante para continuar trabajando en una oferta inocua y de calidad par llegar a más mercados, fortaleciendo las capacidades de todos los integrantes de la cadena, refirió Claudia Solano Oré, gerenta de Agroexportaciones de la Institución gremial.

En cuanto al café, su baja fue la más relevante de los resultados, totalizando US$ 102.3 millones, con un descenso del 70.1%. También se ubicaron en segundo y tercer puesto otros azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido y melaza de caña.

La venta de estos productos de manera internacional llegó a 49 mercados, incluyendo Estados Unidos en el primer puesto con más de US$ 20 millones, pese a haber sufrido una contracción del 74.3%. También se incluyen Ecuador, Alemania, Bélgica, Colombia, Corea del Sur, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia.

Agroexportaciones no tradicionales

Durante el primer cuatrimestre del año las agroexportaciones no tradicionales se acercaron a los US$ 2,672 millones, con una participación del 95.3% en el total del sector agrario y un crecimiento del 8.7%. El principal producto de estas exportaciones fue la uva, que registró un aumento del 22.4% (US$ 695,933,000).

Estas exportaciones alcanzaron 122 destinos, repitiendose el mismo líder: Estados Unidos, con una concentración del 31.8% y una evolución del 5.7%. Siguieron Países Bajos, como el destino más importante de Europa. También está España, México y China.

Finalmente, los 20 países mejor ubicados por monto US$ FOB fueron México (63.4%), Colombia (38%), China (23.7%), Italia (21.6%), España (19.6%), Haití (15.2%) y Chile (13.9%).

(Foto: ADEX)

