Si bien en abril del 2023 las exportaciones peruanas sumaron los US$ 5,373.6 millones, es decir un alza de 6.7%, el monto acumulado al primer cuatrimestre (cerca de US$ 20,817 millones) se contrajo en 2%. Para Adex, esto aún evidencia el impacto de los primeros meses del año a consecuencia de la inestabilidad política y los fenómenos climatológicos.

Luego de mencionar que abril fue el segundo mes del año en cerrar en azul (enero: -10.9%; febrero: -11.5%; marzo: 8.5%), el presidente del gremio, Julio Pérez Alván, cree que las cifras a mayo mostrarán la recuperación del sector y que en un mediano plazo se recuperen las tasas de crecimiento de 2 dígitos de años anteriores.

“Esto será posible si es que seguimos trabajando de forma conjunta con las autoridades, si se promueven las inversiones y se logra un ambiente de estabilidad y predictibilidad. Hace unos días nos reunimos con el ministro de Trabajo, Fernando Valera, pues hay una agenda pendiente en materia laboral en la que se debe avanzar a través del diálogo social”, dijo.

Exportaciones primarias

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, en el acumulado enero-abril los despachos tradicionales (US$ 14,789 millones) se contrajeron 5.2% por los menores envíos del rubro hidrocarburos (-31.2%), pesca (-12.6%) y agro (-63.9%). Solo la minería experimentó un aumento de 2.6%.

Del top ten de las partidas, cinco cerraron en azul (cobre y sus concentrados, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, molibdeno y sus concentrados, plomo y sus concentrados y gasolina sin tetraetileno) y las otras cinco en rojo (oro, gas natural licuado, cinc y sus concentrados, harina de pescado y hierro y sus concentrados).

El principal mercado fue China al acumular el 48% del total, le siguió EE.UU., Japón, Canadá, Corea del Sur, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, India y España.

Con valor agregado

Los envíos no tradicionales (US$ 6,028 millones) crecieron 7%. Por monto, los sectores más resaltantes fueron la agroindustria (US$ 2,672 millones), la pesca para el consumo humano directo (US$ 801.5 millones), químico (US$ 616.5 millones) y siderometalurgia (US$ 534.2 millones).

Otros fueron la minería no metálica (US$ 442.4 millones), confecciones (US$ 404.6 millones), metalmecánica (poco más de US$ 226 millones), varios (US$ 146.9 millones), textil (poco menos de US$ 146 millones) y maderas (US$ 37 millones).

Los que cerraron el primer cuatrimestre del año con incrementos fueron la agroindustria (8.7%), pesca para consumo humano directo (34.2%), metalmecánica (9.8%), minería no metálica (65.1%) y varios (4.9%); y con caída textil (-12.8%), confecciones (-3.6%), químico (-14.4%), siderometalurgia (-11.8%) y maderas (-28.9%).

La oferta con valor agregado se constituyó primordialmente por uvas (variación positiva de 22.4%), pota (207.3%), palta (44%), fosfatos de calcio (93.6%), mango (0.2%), arándanos (24.5%), alambre de cobre refinado (-19.5%) y pota en conserva (198.5%).

Asimismo, su principal mercado fue EE.UU. al lograr una evolución de 4.3%. Otros fueron Países Bajos (6.2%), China (69%), Chile (-0.15%), Ecuador (-2.8%), México (48.6%) y España (23.8%).

