En una publicación reciente de la BVL, que recogió las previsiones del Banco Central de Reserva (BCR) y casas de bolsa, se proyecta una mejora del índice S&P/BVL Peru General en el 2023, a la par de una trayectoria ascendente de los términos de intercambio este y el siguiente año.

Los términos de intercambio indican la relación entre los precios de las exportaciones y de importaciones.

Según el último Reporte de Inflación del BCR, este indicador aumentaría 3.9% en el 2023, tasa que contrasta con la caída de 4.2% que se proyectaba en diciembre.

“La actual proyección incorpora una revisión al alza de los precios de metales industriales, como resultado de perspectivas más optimistas del crecimiento de China e interrupciones en la producción por motivos extraordinarios“, indica el documento del instituto emisor.

En particular, la entidad monetaria elevó su proyección del precio del cobre, principal exportación peruana, de US$ 3.58 a US$ 4 la libra para el 2023. El oro también tuvo revisiones al alza en su cotización a US$ 1,857 desde US$ 1,743 la onza.

¿Por qué la bolsa local es tan sensible a los precios de los metales?

“La bolsa local es muy sensible a la variación del precio de los commodities, debido a que muchas de las empresas que tienen mayor peso (en el índice) son mineras. Si no hay otras fuentes de riesgo, la BVL debería verse impulsada por este lado”, indicó a Gestión Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB.

No obstante, y sobre esto último, Falen señaló que los problemas alrededor del sistema financiero de Estados Unidos (tras la quiebra de SVB), y los temores de recesión, puede ser un factor que siga “golpeando a los mercados financieros”, a los precios de los minerales y al apetito por riesgo por activos en economías emergentes. “Todo va a depender del contexto externo”, precisó.

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, quien también coincidió en que la BVL tendría un soporte por el lado de los mayores precios de metales, indicó que el efecto positivo podría ser limitado por riesgos locales, en particular nuevas paralizaciones por “rebrotes” de protestas o el contexto de lluvias.

“Los mejores términos de intercambio, en particular por precios de los metales, podría mejorar los márgenes de las compañías. Es positivo. Sin embargo, si bien hay una mejor proyección, hay variables locales que podrían hacer que este no sea el escenario necesariamente. Por ejemplo, las lluvias que ya afectaron a Nexa (Unidad Minera Cerro Lindo) podrían prolongarse”, apuntó.

Destacó también que si bien el principal impacto es por el lado minero, los sectores de la BVL podrían beneficiarse también por los menores precios de importaciones.

Al respecto, el BCR señaló que la mejor previsión de los términos de intercambio se explica también por una caída más acentuada de los precios de importaciones como el petróleo, trigo y maíz.

Proyecciones para el 2024

Según la publicación de la BVL durante el próximo año el índice de la bolsa se mantendría en niveles similares a los del cierre del 2023, mientras que los términos de intercambio también tendrían un movimiento más lateral.

En línea con ello, el banco central espera que los términos de intercambio crezcan 0.9% en 2024, nivel similar a lo previsto en diciembre (1%).

“Se prevé una mayor cotización del oro, debido a la persistencia de políticas monetarias contractivas, lo que impulsaría el precio de exportaciones. Sin embargo, este efecto sería atenuado por la ligera recuperación del precio de los bienes importados”, anotó el BCR.

Incremento de precios de importación en el 2022

Los términos de intercambio en 2022 registraron una contracción de 10.4%, explicada por el mayor incremento de precios de importación (respecto a los precios de exportación), según el BCR, quien mencionó las cotizaciones del petróleo, alimentos e insumos industriales.

“Esto se dio en un entorno de retiro de estímulo monetario global, desaceleración del crecimiento de la economía mundial, interrupciones de la cadena de suministros y conflictos geopolíticos. La disminución del 2022 ha sido la mayor de los últimos catorce años”, indicó.