El oro, uno de los tradicionales activos refugio, y el bitcóin, la criptomoneda más utilizada, alcanzaron este martes nuevos máximos históricos en un clima de optimismo en los mercados ante la posibilidad de que los bancos centrales inicien en breve el recorte de los tipos de interés.

El bitcóin superó los US$ 69,000 impulsado por la entrada en el mercado de los grandes fondos de inversión -aunque después se ha desinflado-, mientras que el oro ha rebasado los US$ 2,140 por onza, animado por las compras realizadas por los bancos centrales.

La criptodivisa tocó los US$ 69,191.,9, por encima de su récord anterior, de US$ 68,991.85, establecido el 10 de noviembre de 2021.

No obstante, a partir de ese momento, el bitcóin perdió fuelle y a las 18:15 GMT se situaba en torno a los US$ 65,000, lo que suponía un retroceso de más de US$ 4,000.

El nuevo máximo (US$ 69,191.9) representa una subida de casi el 80% respecto al mínimo anual de US$ 38,500 registrado el 23 de enero.

En el momento de alcanzar su nuevo récord, la capitalización del mercado de bitcoines ascendía a US$ 1.35 billones (1.24 billones de euros), según datos de CoinMarketCap.

La clave de esta subida acelerada del bitcóin ha sido la decisión de la SEC, el supervisor bursátil de Estados Unidos, de autorizar los fondos cotizados (ETF) vinculados al precio al contado de esta criptomoneda, según Eric Demuth, confundador y consejero delegado de la plataforma de inversión Bitpanda.

“La aprobación de los ETF de bitcóin al contado trajo capital institucional procedente de Estados Unidos, lo que propulsó aún más el sentimiento alcista del mercado”, explicó.

Demuth cree que el próximo ‘halving’ (la reducción a la mitad de la recompensa que obtienen los ‘mineros’ del bitcóin), previsto para abril, impulsará “aún más” el precio.

A diferencia de lo que ocurre con las monedas emitidas por los bancos centrales, la creación de bitcoines se realiza de forma descentralizada a través de un proceso conocido como “minería”.

Javier Pastor, director de Formación Institucional de Bit2Me, considera que el bitcóin está “en un escenario completamente nuevo” tras autorizarse los ETF.

Los ciclos anteriores del bitcóin habían sido manejados por clientes minoristas y empresas nativas del sector de las criptomonedas, una situación que ha cambiado, según Pastor.

Esta nueva etapa está marcada por la entrada en el mercado de las grandes gestoras de fondos, a las que se podrían sumar los fondos soberanos.

Pastor espera una subida continuada del bitcóin al conjugarse el “interés creciente” de los fondos con una oferta escasa.

Manuel Villegas, analista de activos digitales de Julius Baer, coincide en que la racha alcista del bitcóin responde, sobre todo, a la demanda generada tras la autorización de los ETF en Estados Unidos.

“ Los fondos cotizados en Estados Unidos siguen siendo el principal motor detrás de los precios ”, subrayó.

El pasado 10 de enero, la SEC aprobó una modificación legislativa que permite crear ETF vinculados al precio al contado del bitcóin.

Entre las gestoras de fondos que habían pedido autorización para crear este tipo de ETF figuraban gigantes del sector como BlackRock, Fidelity y Grayscale.

Un día después, el 11 de enero, el bitcóin se disparó hasta superar los US$ 49,000 . Sin embargo, el 12 de enero, la criptomoneda inició una senda descendente que lo llevó a perder el nivel de los US$ 39,000 el 23 de enero, una tendencia que se ha revertido en las últimas semanas.

En cuanto al oro, su precio ha tocado los US$ 2,141.79 por onza a las 13:35 GMT, aunque posteriormente se ha relajado y a las 18:15 GMT se situaba en torno a los US$ 2,130, según datos de Bloomberg.

El metal dorado había alcanzado su anterior récord el pasado el 4 de diciembre, cuando durante la sesión llegó a los US$ 2,135.39.

Ned Naylor-Leyland, de Jupiter AM, considera que dos de las principales razones de esta subida son “la acumulación soberana del oro (por parte de los bancos centrales) y la fuerte demanda física en Asia”.

Los bancos centrales compraron 1.037 toneladas de oro en 2023, el segundo volumen anual más alto registrado, según los datos de Ned Naylor-Leyland.

El analista de XTB Joaquín Robles añade otras dos posibles causas de la fuerte subida del metal dorado: la posibilidad de una próxima rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y la debilidad del dólar.

Carsten Menke, de Julius Baer, cree que el oro podría haberse beneficiado del despegue del bitcóin, aunque, a su juicio, la subida del metal precioso “carece de soporte fundamental”.

“Creemos que los precios del oro están sobre una base inestable”, destacó Menke.

