El bitcóin está a punto de alcanzar un récord histórico, pero en términos de valor de mercado, ya lo logró. La capitalización de mercado del token alcanzó los US$ 1.35 billones, con lo que superó el máximo de US$ 1.28 billones de noviembre de 2021, según CoinGecko. Dicho mes, la criptomoneda se disparó a US$ 68,991.85 en la cúspide del mercado alcista de la era de la pandemia.