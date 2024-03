El ritmo de aumento de la deuda también se está acelerando, señala un informe publicado el viernes de los estrategas dirigidos por Michael Hartnett. Estiman que la carga tardará 95 días en subir de US$ 34 billones a US$ 35 billones, en comparación con los 92 días que demoró en pasar de US$ 32 billones a US$ 33 billones.

Para los mercados, el resultado es que las operaciones relacionadas con la “degradación de la deuda” están resultando atractivas, ya que el oro y el bitcóin han ganado terreno recientemente, señala BofA.

Las primas a plazo del mercado del Tesoro se adormecen | El modelo de la Reserva Federal de Nueva York ha ido cayendo desde los años 1980

Los números rojos se explican por el estímulo económico utilizado para hacer frente a la pandemia y la recesión, así como por el financiamiento de guerras en el extranjero, según el informe. Esto significa que el déficit presupuestario de los últimos cuatro años equivale al 9.3% del producto bruto interno.

Un informe separado de Pacific Investment Management Co. (Pimco) advirtió esta semana que el despilfarro fiscal corre el riesgo de arrastrar al mercado del Tesoro a la década de 1980.

“Hay más déficits en juego”, advirtió Pimco.