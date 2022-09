El token digital más grande bajó hasta un 3.1% a US$ 18,926. El lunes, la moneda alcanzó los US$ 18,273, su valor más bajo desde que los precios cayeron después del colapso del banco Celsius en junio. También el martes, ether cayó hasta un 2% a US$ 1,330. Monedas como cardano y avalanche perdieron aún más.

La caída se alinea con una venta masiva de acciones de Estados Unidos, con las que las criptomonedas se han estado moviendo a la par durante todo el año.

El coeficiente de correlación de 60 días para para el bitcóin y los contratos en el S&P 500 creció a 0.72, justo por debajo del récord de mayo. (Un coeficiente de 1 significa que los activos se mueven al unísono, mientras que -1 indicaría que se mueven en direcciones opuestas).

El interés en los activos digitales ha disminuido en las últimas semanas. Los inversionistas se preparan para la volatilidad que originará el aumento de gran magnitud de la tasa de interés de la Reserva Federal que se espera el miércoles. Los costos de endeudamiento más altos están minando la liquidez de la que depende el sector de las criptomonedas.