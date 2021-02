Cathie Wood dice que el bitcóin está en sus “primeros días” dado el nuevo interés por parte de las instituciones y sus diversos usos.

Hablando como parte de un panel en la Bloomberg Crypto Summit, la fundadora de Ark Investment Management dijo que la principal moneda digital tiene billones en potencial de capitalización bursátil.

“Cuando uno piensa que la capitalización de mercado del bitcóin es de aproximadamente US$950.000 millones, piense en eso en el contexto de una Apple”, señaló. “Es menos de la mitad de la valoración de Apple y estamos hablando de la moneda de reserva del mundo de los criptoactivos”.

El aumento de la adopción por parte de las instituciones este año ha sido una sorpresa positiva, dijo Wood.

“Esperábamos que los inversionistas institucionales comenzaran a trasladarse”, señaló. “Lo que no esperábamos de las instituciones era la diversificación de su balance y una diversificación de sus activos en efectivo hacia el bitcóin”.

El bitcóin subía cerca de 4% a US$ 50,680 a las 11:07 a.m. ET, después de caer 13% a principios de esta semana en el peor retroceso del año. ARKK extendió su caída a un cuarto día en medio de un descenso generalizado del sector tecnológico.

“Póliza de seguro”

Wood enfatizó el papel del bitcóin como cobertura y “póliza de seguro”, especialmente en un mundo de bajas tasas y flexibilización cuantitativa. Incluso hay casos en que actúa como un activo de riesgo.

“El dólar ha caído, lo que normalmente es una señal positiva para el oro, pero el oro ha bajado al mismo tiempo, el bitcóin ha subido”, dijo.

Wood también habló sobre las posibilidades para la aprobación de un fondo cotizado en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcóin en EE.UU., especialmente si Gary Gensler es confirmado como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores.

“Vamos a ver mucha atención en el bitcóin y las personas que se centran en él realmente saben de lo que están hablando”, señaló. “En última instancia, es positivo para la aprobación de un producto que cotiza en bolsa”.

Michael Sonnenshein, director ejecutivo de Grayscale Investments, también habló en el panel moderado por Mike McGlone de Bloomberg Intelligence.

Ark Investment tenía 7.3 millones de acciones del Grayscale Bitcoin Trust a fines del 2020, según una presentación. La firma mantiene indirectamente la criptomoneda a través de las inversiones de sus ETF en Tesla Inc. y Square Inc. El ETF ARK Innovation de US$ 25,000 millones (ARKK) tiene Tesla y Square, con 10.4% y 4.8% del fondo, respectivamente.

Square es la principal inversión del ETF Ark Fintech Innovation (ARKF), con 9%, y también está en el ETF Ark Next Generation Internet (ARKW). Tesla, por su parte, es el principal activo del ETF Ark Autonomous Technology & Robotics (ARKQ), con 10,6%.

Square dijo el martes que compró otros US$ 170 millones en bitcóin, lo que se suma a los US$ 50 millones anteriores y eleva las tenencias a aproximadamente el 5% del efectivo y equivalentes de la compañía. Tesla también reveló que agregó US$ 1,500 millones en bitcóin a su balance a principios de este mes.

Incluso antes del repunte del 450% de la principal criptomoneda en el último año, Wood era partidaria de la moneda digital. En el 2015, cuando el bitcóin acababa de llegar a US$ 500, Wood dijo a Bloomberg News que había duplicado su dinero en la moneda en medio de la volatilidad en los mercados emergentes.

A principios de esta semana, Wood señaló en Bloomberg Radio que consideraba que su reciente corrección de precios era saludable.