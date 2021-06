El Bitcoin cayó este martes por debajo de los US$ 30,000 por vez primera desde enero, sumándose a las pérdidas de la víspera después de que el banco central de China profundizó su ofensiva contra las criptomonedas.

La criptomoneda más grande del mundo se hundía más de un 7% a US$ 29,332, su cota más reducida desde el 27 de enero, tras entregar las ganancias logradas en las operaciones asiáticas. Su desplome hacía caer también a monedas más pequeñas, como el Ether.

El Bitcoin cayó más de un 10% el lunes, su mayor declive diario en más de un mes, elevando al 30% sus pérdidas de la última semana y casi borrando las ganancias acumuladas en lo que va de año. En sus últimas operaciones caía un 6.7% a US$ 29,560.

La liquidación se produjo luego de que el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) instó a los bancos y empresas de pagos más grandes de China a tomar medidas enérgicas contra las operaciones de criptomonedas, en el último ajuste de las restricciones en el sector por parte de Pekín.

Las operaciones con criptomonedas fueron efectivamente vetadas en China por un cambio de reglas en 2017, pero han surgido plataformas de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) con sede en el extranjero para recibir pagos de personas con sede en el país y comprar criptomonedas en su nombre.

“Básicamente dice que ahora las transacciones OTC no son legítimas (...), los bancos no nos permiten transferir dinero para compras y ventas de criptomonedas”, dijo Bobby Lee, jefe de la aplicación de billetera de criptomonedas Ballet y ex director ejecutivo de BTC China, el primer operador de bitcóin de China.

Tras la declaración del PBOC del lunes, bancos como el Agricultural Bank of China y Alipay, la omnipresente plataforma de pago de Ant Group, afirmaron que intensificarían el monitoreo para erradicar las criptotransacciones.

El Bitcoin ha perdido más de la mitad de su valor desde el pico que tocó en abril de casi US$ 65,000, pero en lo que va de año sigue acumulando un alza cercano al 2%.

El Ether, la segunda mayor criptomoneda, que suele moverse en tándem con el bitcóin, perdía más de un 6%, a US$ 1,773, su mínimo en un mes.