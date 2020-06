La división de materias primas de Barclays elevó sus pronósticos de precios del petróleo para este año en US$ 4 por barril, en vista que habrá un mayor déficit en el segundo semestre, aunque expresó cautela respecto de la lenta recuperación del mercado que podrá verse en el corto plazo.

“El ritmo de cambio en los fundamentos posiblemente se moderará significativamente, ya que la mejoría de la demanda incremental dependerá del comportamiento del consumidor, más que del relajamiento de las restricciones por el coronavirus”, afirmó el banco británico en una nota.

La entidad ahora espera que el crudo Brent se negocie en US$ 41 por barril y que el West Texas Intermediate cotice en US$ 37 por barril. Además, estima que el Brent promediará US$ 37 el barril en el tercer trimestre, mientras que los futuros del WTI operarían en una media de US$ 34 el barril.

Sin embargo, los precios del crudo se aprestan a fuertes descensos en esta semana, ya que el Brent ha cedido 11% hasta ahora y el WTI se hundió más de 10%. Los precios del petróleo se encaminan a sufrir su primera baja semanal en siete semanas.

El prestamista británico se sumó a otros bancos de inversión, incluyendo Goldman Sachs, al afirmar que la recuperación del petróleo ha sido demasiado acelerada y excesiva y que la fuerte caída del barril era inminente.