Mercados







Arabia Saudita rebaja precios de crudo para mayo en Asia en US$ 4.2 por barril El gigante petrolero estatal Saudi Aramco fijó el precio para mayo de su crudo ligero Arab para Asia con un descuento de US$ 7.3 frente al promedio Omán/Dubai, con un descenso de US$ 4.2 por barril comparado con abril.