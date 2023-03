Apollo Global Management Inc, Blackstone Inc y KKR & Co Inc han manifestado su interés por una cartera de préstamos del Silicon Valley Bank (SVB), filial del desaparecido SVB Financial Services Group , informó Bloomberg News el martes.

La semana pasada, los reguladores californianos cerraron el banco tecnológico SVB tras una fallida venta de acciones que supuso la salida de US$ 42,000 millones en depósitos en un día y aumentó el temor de contagio en los mercados financieros.

La cartera de préstamos se considera una compra atractiva y no fue un factor que contribuyó a una corrida bancaria que causó la desaparición de SVB, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

LEA TAMBIÉN: Caída de Silicon Valley Bank afecta acciones de banca en BVL

La semana pasada, el prestamista centrado en las startups no pudo recaudar capital para tapar un agujero de US$ 1,800 millones, después de que vendió títulos disponibles para la venta por valor de US$ 21,000 millones con pérdidas a medida que el aumento de los rendimientos del Tesoro erosionaba su valor.

Apollo no quiso hacer comentarios, mientras que Blackstone, KKR y SVB no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters.

Fuente: Reuters