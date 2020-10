Los precios del aluminio operaban el jueves en máximos de tres semanas por expectativas de una sólida demanda y señales de que el suministro en el mercado de la Bolsa de Metales de Londres (LME) se está ajustando.

A las 11:13 GMT, el aluminio referencial a tres meses en la LME ganaba un 0.8%, a US$ 1,798.50 la tonelada, tras tocar los US$ 1,805.50, su máximo desde el 15 de septiembre.

El metal usado en los empaques y el transporte ha rebotado desde un mínimo de US$ 1,455 en abril, cuando el coronavirus se propagó a nivel mundial, pero los precios están algo por debajo de los máximos de enero.

“Viene una mejor demanda y algo más de optimismo”, dijo el analista independiente Robin Bhar, agregando que aunque el mercado está con exceso de suministro, el superávit está siendo incluido en acuerdos de financiación, lo que deja espacio para más aumentos.

Los mercados chinos están cerrados hasta el viernes por una festividad nacional de una semana, lo que reducía la actividad de las operaciones.

En otros metales básicos, el cobre en la LME cedía un 0.8%, a US$ 6,623 la tonelada; el zinc subía un 0.6%, a US$ 2,371; el níquel ganaba un 1%, a US$ 14,750; el plomo bajaba un 0.8%, a US$ 1,787.50; y el estaño sumaba un 0.5%, a US$ 18,200.