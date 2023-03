El marco jurídico peruano define claramente -según la guía- el régimen fiscal aplicable al sector minero. Se trata de un sistema que tienden a ser progresivo una vez que la mina alcanza cierto nivel de beneficios, y que se ajusta a la rentabilidad real de cada proyecto.

“Si la rentabilidad disminuye como consecuencia de un movimiento a la baja en el precio de los minerales o de un aumento inesperado de los costes, la participación del Estado también se reduce. Por eso, en la práctica, las empresas mineras suelen preferir este tipo de sistemas fiscales ”, destaca la guía que estará disponible a inversionistas internacionales en el marco de la convención minera Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) en marzo próximo.

Marcial García, líder de Minería y Metales de EY Perú, recordó que -justamente- un reporte emitido por el Fondo Monetario Internacional, a solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas, concluye que el régimen fiscal minero vigente en nuestro país es “competitivo, principalmente, por el uso de gravámenes específicos basados en las utilidades”. “En tal sentido, a nuestro modo de ver, no hay necesidad de modificarlo, pues está funcionando bien”, subrayó.

Dentro del esquema fiscal, el Estado peruano también ofrece a las empresas mineras un convenio de estabilidad tributaria (CET), que no es obligatorio, pero que si la empresa quiere acceder, tiene que pagar una tasa adicional de 2%. A cambio, tienen la garantía de que mantendrán las mismas tasas de impuesto en el futuro, de tal manera que tengan predictibilidad y estabilidad jurídica respecto a su pago de impuestos.

Pese a esta alternativa -actualmemente exclusiva para el sector minero- “ solo un puñado de empresas mineras cuentan con el CET ”, señala García.

Desde el 2009 se han suscrito solo seis: Toromocho (2009), Antapaccay (2011), Las Bambas (2011), Cerro Verde (2012), Constancia (2013) y Quellaveco (2019). Porcentualmente, representarían el 0.6% del total de unidades mineras. “Y solo en el 2022, se reportaron un total de 678 unidades mineras que realizaron actividades de explotación y 311 unidades mineras registraron actividades de exploración”, indicó.

¿Cómo elevar la producción de cobre?

Con Congo pisándonos los talones, Perú espera sacar ventaja este año con la producción de Quellaveco, en Moquegua, que se estima llegue entre 310 mil y 350 mil toneladas de cobre este 2023, mientras que en promedio entregaría unas 300 mil toneladas en sus primeros 10 años de operación.

En el mediano y largo plazo, “hay que apostar por nuevos proyectos para cerrar la brecha que nos separa de Chile, que es el primer productor mundial de cobre con alrededor de 5.2 millones de toneladas anuales”, anota el especialista.

Cabe indicar que para este año, el Ministerio de Energía y Minas pronostica el inicio de construcción de cutro proyectos mineros con una inversión conjunta de US$ 2,947 millones. En este grupo están los proyectos Romina, Corani, Magistral y Reposición Antamina. Los dos últimos son proyectos de cobre.

Y para el 2024, se espera el inicio de la construcción de los proyectos cupríferos Yanacocha Sulfuros de US$ 2,500 millones en Cajamarca y Zafranal de US$ 1,473 millones en Arequipa, los cuales de manera conjunta totalizan una inversión de US$ 3,973 millones.

“Este grupo de seis proyectos con inicio de construcción proyectada para el periodo 2023 y 2024, contemplan una inversión conjunta que asciende a US$ 6,920 millones, significando el 12.9% de la inversión total en cartera”.

El avance del Congo, ¿debe sorprender pese a que tiene una carga tributaria mayor al de Perú? García anota que el Congo también aparece en los últimos lugares en el ranking de competitividad minera que publica el Instituto Fraser de Canadá. “Pero más allá de ello, este tipo de comparaciones sirven para poner las cosas en perspectiva y para recordarnos que no estamos solos en la competencia por atraer inversión minera”, finalizó.