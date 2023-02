Se estima que la economía del gigante minero ha crecido un 8.5%, en comparación con una proyección anterior del 6.6%, dijo el FMI el miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico.

El fondo también elevó su pronóstico de crecimiento para este año a 8% desde 6.7%, en tanto advirtió sobre los riesgos a la baja “por el conflicto armado en el este, la incertidumbre antes de las elecciones, el efecto continuo de la guerra en Ucrania y shocks adversos en términos de intercambio”.

Congo produce casi el 70% del cobalto, el mineral clave para baterías del mundo, y alcanzó a Perú el año pasado como el segundo mayor productor de cobre, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La nación centroafricana también produce cantidades significativas de oro y estaño. Su industria minera en su conjunto creció un 20% el año pasado, dijo el FMI.

A pesar de las sólidas cifras de crecimiento, el gobierno se enfrenta a numerosos conflictos armados en el este del país que han desplazado a más de 5.8 millones de personas, según Naciones Unidas.

“Se estima que el saldo fiscal general de 2022 se deterioró a medida que aumentó el gasto para abordar la situación de seguridad y los pagos atrasados”, según el FMI, que tiene un programa de préstamo de US$ 1,500 millones a tres años con el país. A pesar de este deterioro, las reservas internacionales brutas del banco central aumentaron a US$ 4,600 millones, unos US$ 300 millones por encima de la proyección anterior, dijo.

La deuda interna del Congo alcanzó casi US$ 5,000 millones durante el tercer trimestre del año pasado, según la oficina de deuda del país. El FMI alentó al gobierno a continuar pagando sus atrasos internos.