Ante el cambio de titularato en el MEF, el contralor ha renovado sus esperanzas de que la cartera les dé un alivio financiero. Sin embargo, Gestión pudo conocer que el ministerio denegaría el pedido. Una reunión entre los máximos representantes de ambas partes ha sido pactada para hoy.

Ante ello, y como también comentó antes el contralor a este Diario, la consecuencia de esta situación será un posible incremento de las obras paralizadas, en pleno año preelectoral.

MEF no “salvaría” a trabajadores de Contraloría

Ayer por la mañana, el contralor César Aguilar reiteró que le quedan 15 días de capacidad presupuestal a su entidad para pagarle su sueldo a 2,175 trabajadores. De concretarse, estos auditores se sumarían a 2,000 más que ya habían sido retirados por la falta de recursos en marzo.

“Si no se resuelve esto hasta finales de mayo, supondrá la no renovación de 2,175 contratos más. Con ello estaríamos por debajo del 50% nuestra plana laboral original. Tendremos que reformular nuestras metas de gestión en un año preelectoral”, sostuvo.

El recorte fue mayúsculo. De un momento a otro, la Contraloría dejó de percibir más de S/ 600 millones de presupuesto. Según dijo el contralor a Gestión, el ex ministro José Salardi se había comprometido a emitir dos decretos autorizando recursos para resolver esta situación. Uno de urgencia, por S/ 48 millones, y otro supremo, por S/ 63 millones más.

“Teníamos unos saldos de balance que entregamos al Estado. Le pedimos al MEF que nos devuelva eso, a través de esas normas, pero no se hizo la operación”, lamentó.

Fuentes del MEF indicaron a Gestión que, aunque se cambió al titular, la postura del ministerio no cambiaría ante el pedido presupuestal de Contraloría. Foto: Gob.pe.

Sin embargo, ninguna de estas advertencias parece haber calado en el MEF. Gestión pudo conocer, a través de fuentes en este ministerio, que si bien se ha citado al contralor hoy para reunirse con el nuevo ministro, Raúl Pérez Reyes, no se entregarían los recursos solicitados.

“Se van a juntar, pero no porque haya una solución. No hay dinero. Si bien las proyecciones son positivas en recaudación, no lo cubren. El Congreso aprobó un presupuesto público más que desbalanceado. El MEF no tiene tarjeta de crédito”, indicaron.

Las mismas personas consultadas de la cartera aludieron que “no es verdad” la existencia de los saldos de balance aludidos. Además, recalcaron que el MEF no podría entregar estos recursos, ya que implicaría aumentar el gasto, en un año donde se busca reducir el déficit fiscal y volver a cumplir la regla.

“La responsabilidad de esto es del contralor anterior, que convocó plazas sin el dinero para cubrirlas. No se puede hacer eso”, acusaron.

¿“Promesas” incumplidas del MEF saliente?

De no entregarse los recursos, como explicó el contralor, el MEF incumpliría un acuerdo previo que había autorizado la misma presidenta Dina Boluarte y que, hasta donde aseguró Aguilar, Salardi había aprobado.

“Tuvimos una reunión hace tres semanas con el ministro presente. Le manifesté mi preocupación y la presidenta dispuso se busque el mecanismo legal para darnos operatividad. Hasta allí entendimos que se avanzaría”, detalló.

Aguilar manifestó que, días después, el MEF le informó a los técnicos de Contraloría que los decretos prometidos ya no serían posibles. La sugerencia fue buscar una ley facilitadora en el Congreso.

“Todos sabemos lo que eso tarda y la Contraloría solo tiene oxígeno hasta finales de mayo. Muy fácil es decir: te doy el presupuesto cuando ya se dio el impacto. Queremos evitarlo”, reclamó.

César Aguilar, contralor, junto a José Salardi, ahora ex ministro de Economía, luego de una reunión a mediados de marzo. Foto: MEF.

Las consecuencias mayores, de este recorte de personal, aclaró Marco Argandoña, vicecontralor de Control Sectorial y Territorial, son dos.

La primera es un menor control en un año como el 2025, donde las autoridades están dispuestas a invertir más en obra.

“En un año preelectoral la Contraloría debe velar, como dice el propio MEF, por el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos”, indicó el funcionario.

La otra, advirtió Argandoña, es que no podrán reforzar sus esfuerzos para evitar que sigan paralizándose las obras en el Perú.

“Existirá el riesgo de que sigan creciendo. Ya tenemos 2,500 obras paralizadas por más de S/ 43 mil millones de inversión. Sin esos recursos, no será posible ayudar a recuperar eso”, manifestó.

Podrían acudir a una instancia internacional

El martes, la Contraloría había informado que la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que agrupa a instituciones similares en la región, estaba al tanto de su situación presupuestal.

De hecho, en una carta de Camilo Benítez, presidente de la OLACEFS, dirigida al contralor Aguilar, este le sugirió acudir a instancias internacionales por este asunto.

Concretamente, le propuso informar al SIRAM (SAI Independence Rapid Advocacy Mechanism, en inglés), una instancia vinculada al OLACEFS que podría determinar que Perú, al afectar de esta forma a la Contraloría, esta faltando a ciertos compromisos internacionales. Ello podría sobre aviso a toda la región de cómo se ven estos asuntos aquí.

César Aguilar, contralor de la República, exige al MEF darle atención a sus pedidos presupuestales. Foto: Contraloría.

La falta sería que el trato del MEF iría en contra de dos resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 2011 y 2014, referidas a las garantías que deben brindarse para una autoridad independiente que controle y fiscalice el uso de las finanzas públicas, como la Contraloría.

Consultado por Gestión sobre este tema, el contralor no descartó tomar esta vía sugerida por el OLACEFS, de no llegar a buen puerto antes de fin de este mes con el MEF.

“Podrían iniciar un proceso de veeduría, si cabe el término, para corroborar que hay una injerencia a la autonomía de la Contraloría de Perú”, refirió.