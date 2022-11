El ministro de Economía, Kurt Burneo, defendió la vigencia del Decreto Supremo N°043-2022, que según indicó, lejos de afectar a los gobiernos regionales les permitirá contar con recursos necesarios los primeros meses de cada año.

Señaló que para la formulación del presupuesto 2023 se tomó en cuenta dicha norma - que ordena que los recursos directamente recaudados vayan de frente a la cuenta del tesoro – por lo que no se podrá cambiar tal como lo exigen algunos sectores.

El Sindicato de Trabajadores CAS de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) del Cusco (Sitracas) anunció un nuevo paro indefinido entre el 22 y 23 de noviembre debido a que el Gobierno sigue sin exceptuar a la institución de los alcances del Decreto Supremo N°043-2022.

El ministro indicó que en el pasado cuando se mantenían diferenciados los recursos de las diferentes recaudadoras con los recursos ordinarios, el principal problema que había de gestión presupuestal estaba asociado al hecho de que la unidad ejecutora solamente tenía una suerte de provisionamiento de recursos directamente recaudados prácticamente solamente para el mes.

“El pedido recurrente eran los recursos directamente recaudados por estacionalidad, no me ayudan o en todo caso me falta para completar actividades, desarrollo de gasto en el principio de año”, expresó.

En cambio , subrayó que con el Decreto Supremo 043 no hay problemas de financiamiento o acceso a los recursos directamente recaudados.

“No se está quitando un centavo de los recursos que tienen. Se va a implementar recursos para los cuatro o cinco meses iniciales el año”, destacó.

Antes el problema era que le faltaban recursos en los primeros meses ahora no tendrán ese problema con la existencia de este decreto supremo, apuntó Burneo. Añadió que se les dará recursos en la línea con lo que recaudaban.

“Se les ha dicho a los pliegos que no van a tener problemas respecto a los que tenían a principio de cada año”, acotó.

No descarta su derogatoria

Kurt Burneo indicó que el MEF estará muy atento respecto a que se disponga con la mayor oportunidad del caso los recursos considerados como directamente recaudados.

Reiteró que a ningún sector se le está quitando ni un centavo, pero si en el transcurso del ejercicio encuentran que la aplicación de la noma es muy problemática podría plantearse su derogatoria. “En mi opinión no lo es. Pero eso regiría para el presupuesto 2024 dónde se formularía su derogatoria”, expresó.