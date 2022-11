El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, señaló que la finalidad de Impulsa Perú es que el crecimiento de la economía sea más rápido del que se viene dando. “Estamos hablando de una tasa de crecimiento que estaría entre 2.7% y 3% para este año; y la idea es buscar tasas de crecimiento más altas”.

Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso, para la sustentación del proyecto de Ley 03283/2022-PE, Ley que crea el Programa Impulso Perú, señaló que algunas condiciones para reactivar la economía a veces colisionan. En ese sentido, mencionó el caso de la aplicación del ISC o que se quite la sanción económica de Sunat y se reemplace por cursos de educación.

“A veces algunos proyectos de ley pueden tener muy buena intensión pero cuando hago referencia de estos proyectos que pueden afectar la recaudación y hacer más complicada la gestión presupuestal, por ejemplo el proyecto 533/2021, que modifica el art. 61 de la ley del IGV y ISC. En la práctica no solo se estaría relativizando la posibilidad de gestionar tributariamente el país, sino lo que es -en mi opinión más grave- es que se elimina el ámbito de aplicación del ISC en los juegos de casinos y máquinas tragramonedas”, sostuvo.

De otro lado, “si se quita la sanción económica cuando hay situación de evasión y elusión, con cursos de educación, tendremos un problema. Si cambiamos las sanciones que vienen de Sunat por flagrantes situaciones de omisión tributaria, por alternativas de un curso por parte del infractor, el tema es, ¿cómo hacemos por el lado de la recaudación? (...) Desde el momento que se perfora la caja el déficit fiscal va a tender a aumentarse excepto que se acorte gasto”, agregó.

Impulso Perú: impulso a la exploración minera

El titular del MEF dijo que el plan tiene tres ejes centrales: mejorar condiciones para el gasto privado, aceleración de la inversión pública y la recuperación de la confianza.

“Hay alguna mejora en las expectativas de los agentes económicos y de los empresarios a partir de las encuestas del BCR. A octubre se presenta un nivel de mejora, respecto de setiembre. Como consecuencia del compromiso por el lado de la administración de la economía han habido anuncios importantes en el sector minero; no solo de mantenimiento de la inversión, sino por el lado de los proyectos de desarrollo. Para que sigamos teniendo minería necesitamos que se promueva la exploración”, resaltó.

De acuerdo con el MEF, grandes empresas mineras han ratificado compromisos por un monto de alrededor los US$ 9 mil millones. En ellos: Antamina, MMG Las Bambas. Southern Cooper, Zafranal, Panoro y American Lithium.

“Muchos de los proyectos mineros en curso tienen un horizonte de siete a ocho años, y la pregunta es, ¿qué hacemos después? Necesitamos promover la exploración y todo ello está dentro del conjunto de medidas de Impulso Perú que extiende las exoneraciones impositivas de lo que es el IGV para el proyecto de exploración minera (ahora es tres y se propone cinco años). La idea es dar mejores condiciones para que se explore más y de esa manera aseguramos la sostenibilidad de la actividad minera en el tiempo”, añadió.

¿Por qué se necesitan medidas adicionales a las 36 iniciativas y 48 normas para la reactivación económica? Burneo dijo que es necesario porque la economía internacional se ha deteriorado, “se ha revisado a la baja las proyecciones de crecimiento en distintas zonas económicas en el mundo. La economía va a seguir crecimiento pero a tasas mejores”.

Y es que, si la economía mundial crece a indicadores menores complica el volumen de exportación. “Si esos mercado no crecen hay un ajuste a la baja en cuanto a las proyecciones de exportación”.

Cabe señalar que el 60% de la dinámica del PBI depende de factores externos. Solo el 40% está definida por las medidas que se realice localmente. “Entonces, un deterioro de la economía internacional tiene un peso, y frente a ello tenemos que reaccionar con políticas macro. En la medida que se ha espaciado en la tiempo la implementación de las medidas en el primer paquete de medidas, cuanto más se alarga en el tiempo la efectividad de la medida tiende a reducirse”.

A este contexto se suma el incremento de la inflación. “Cuando las economías en el 2020 entran en recesión en muchos países se produce el aislamiento social (cuarentena), que en el caso del Perú significó que se parara en seco casi el 60% de las actividades económicas que explican el PBI. Cuando ocurre eso la proyección cae (-11.2%). Lo que viene a continuación es, ¿cómo reactivamos? por reducciones en las tasas de interés a nivel de los bancos centrales en el mundo, para promover el consumo y la inversión e impulsar la economía en el corto plazo”.

Sin embargo, al pasar los efectos de la pandemia esa reducción de la tasa de interés implicó que la demanda se incrementé, pero el problema es que la disponibilidad de los bienes servicios no creció a la misma velocidad que la demanda; entonces, hay un problema de escasez e inflación, dijo el ministro.

Como consecuencia de ello, los bancos centrales empiezan a subir las tasas de interés y lo se corta la viada de lo que es el consumo e inversión, “y se vuelve a pasar una afectación a la actividad económica. La inflación no es un problema solo del Perú, sino a nivel internacional. En el país la inflación es por el costo no por la demanda”, refirió el ministro de Economía y Finanzas.

Crecimiento económico

El ministro de Economía dijo que a pesar del contexto la economía sigue creciendo. A agosto se tiene 1.7%.

“Necesitamos que las tasas de crecimiento económico sean más altas. La idea es que las 10 medidas, que son de las más diversas, es para que fácilmente puedan operar las empresas. El sentido de estas es reaccionar frente a una economía internacional que se enfría”, indicó.

Hoy por hoy no tenemos el espacio fiscal para crecer a tasas mayores de 3%, porque el producto potencial es casi potencial al producto efectivo. “Utilizando todos los factores productivos disponibles, usando al 100% el capital humano, capital y tecnología, ¿cuál sería el máximo crecimiento al que podríamos apostar sin presiones inflacionarias? Al 3%. Entonces, tenemos un problema y no tendremos tasas más altas si no nos preocupamos por el producto potencial; y ello depende de la inversión privada, en particular. Si no se reactiva no se podrá avanzar mucho en producto potencial y necesitamos que se expanda como consecuencia de la inversión, así las posibilidad de crecimiento serán mayores en el corto plazo”.

En otro momento, como parte de su presentación, Burneo pidió que el Congreso debata y apruebe un crédito suplementario para devolver al Fondo de Estabilización del Precio de Combustibles alrededor de 1,600 millones de soles. “Responde a la devolución de los recursos para que ese fondo siga existiendo; pero si generamos ruido o mayores riesgos de devolución de esos fondos le estamos quitando un poquito credibilidad al funcionamiento de esta herramienta que sí sirve”.

“Cuando el precio del internacional sube, a partir del fondo de estabilización se da recursos para que se pueda estabilizar los precios. Es una amortiguación, no es un subsidio”, refirió.