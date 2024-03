Tras varios días enfrentados por los límites de endeudamiento que podrían poner en jaque el tesoro público, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) flexibilizó el nivel de deuda a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el cual estará vigente solo este año.

En una norma publicada este sábado, el MEF modificó el artículo 10 del Decreto de Urgencia Nº 003-2024, estableciendo el límite de deuda para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que cuenten con un nivel de calificación crediticia vigente igual o superior a BBB+, a 3.5 veces el porcentaje de ahorro en su cuenta corriente.

“Luego de idas y venidas, y revisando sus estados financieros (de la Municipalidad de Lima), hemos flexibilizado el límite a S/1,400 millones de bonos para este año, y ahí no más. Es para no comprometer las posibilidades de repago frente a sus bonistas y evitar que, si la municipalidad no honra su deuda, no demanden al estado peruano. Tratamos de cautelar estos niveles de endeudamiento”, explicó el titular del MEF, José Arista este sábado.

Arista recordó que en el 2017 se estableció que las municipalidades podrían endeudarse sujeto a ciertas reglas, pero tiempo después se permitió que aquellas que tuvieran grado de inversión establecida por dos calificadoras de riesgo, podrían endeudarse sin pedir autorización.

“Cuando se hacían las emisiones de bonos, veíamos que algunos ratios de deuda estaban por encima de 4.5 veces de sus ingresos corrientes, entonces sacamos una norma que advertía cuál era el techo”, señaló, haciendo referencia al DU Nº 003-2024 publicado en febrero pasado.

Gestión reportó el pasado 19 de marzo, que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, buscaba financiar obras por S/ 4,000 millones con una operación de emisión de bonos (tres emisiones) sin el aval del Gobierno nacional, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República. Esto, dijo el órgano de control, comprometía recursos de las próximas gestiones, pues tomarían como garantía los impuestos municipales. Además, en diciembre último, finalmente se concretó la primera emisión de endeudamiento por S/ 1,205 millones.

Ante los cuestionamientos y advertencias sobre el posible sobreendeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la agencia calificadora Moody’s señaló que estaba observando de cerca la situación fiscal debido a este riesgo. Había previsto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establezca límites al endeudamiento, tal como se realiza con otras comunas subnacionales.

