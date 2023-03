“Ya estamos en una emergencia de nivel 5″, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras, al referirse a los impactos que ha sufrido la economía peruana producto tanto de la crisis política y social, como por las lluvias producidas por el ciclón Yaku.

Según Contreras, estamos frente a un escenario muy distinto para la economía respecto del que se esperaba a finales del 2022, pues nadie esperaba ni la conflictividad social ni el fuerte impacto del clima en el país, lo que le ha restado impulso al crecimiento durante el verano.

“A inicios de diciembre esperábamos crecer en el primer trimestre 3.5%. Ahora, como ha cambiado el panorama, esperamos 0.5%. Son tres puntos del PBI que se han perdido en promedio, a raíz de la conflictividad social”, afirmó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Precisamente el ministro de Economía llegó a la mencionada comisión para sustentar el proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo solicita al Parlamento la autorización de un incremento en el presupuesto público de este año por más de S/ 8,200 millones, parte de los cuales se utilizarán para hacer frente a la emergencia por lluvias.

La proyección que tiene el MEF sobre el avance de la economía en el primer trimestre del año, es ligeramente más optimista que la del Banco Central de Reserva (BCR) que estima un “crecimiento” de 0% en este periodo, también producto de las protestas y las lluvias.

Impacto de las lluvias

De acuerdo con las cifras mostradas por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta el momento el costo económico preliminar del Ciclón Yaku en el país, sobre todo en la zona norte, asciende a más de S/ 1,300 millones (0.1% del PBI).

Estas pérdidas toman en cuenta la infraestructura afectada como carreteras, canales de riego, puentes, colegios, establecimientos de salud, viviendas, entre otros; así como cultivos y animales en el sector agropecuario.

Sin embargo, esta cifra podría quedarse corta, pues el ministro Contreras estima que el impacto económico podría ser el doble del que se tiene hasta el momento, pues hay autoridades municipales que aún no registran los daños totales en sus localidades, porque aún no están llenando las fichas que el MEF les ha enviado debido a que son nuevos y no han contratado a personal especializado en riesgos de desastres

“Estamos teniendo pérdidas en infraestructura. La brecha actual es de más de S/ 360,000 millones (en total) y más de S/ 100,000 millones en el corto plazo. Y esta brecha se está abriendo porque el Fenómeno de El Niño está generando costos”, refirió el ministro.