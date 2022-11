El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, marcó posición respecto del decreto supremo que limita la tercerización laboral en el sector privado, pues señaló que según los datos que se vienen observando en el mercado laboral, esta medida no debe continuar.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evitó precisar en qué situación se encuentra la norma al interior del Poder Ejecutivo, pues en su intervención previa sobre este tema, cuando se presentaron las primeras medidas del Plan Impulso Perú a finales de agosto, solo refirió que estaba en evaluación.

Para Burneo, la decisión de la continuidad o no del mencionado decreto supremo está en manos del Congreso de la República, donde actualmente hay un dictamen aprobado que está listo para debatirse en el pleno, por el cual se dejaría sin efecto la norma que limita la tercerización laboral.

“Entiendo que el decreto supremo está siendo evaluado en el Congreso y entiendo también que había una posibilidad bastante alta de que sea derogado”, dijo el ministro.

En su opinión, la decisión para que se deje sin efecto esta restricción a la contratación está sustentada en que la medida no está ayudando a dinamizar el mercado laboral.

“Pareciera, por la evidencia que se está obteniendo recientemente, que esta medida de limitar la tercerización como que no estaría resultando en términos de agregación de empleo y mayor dinamismo de esta variable, dado los datos que estamos mirando”, precisó Burneo.

¿Qué muestran los indicadores de empleo?

En efecto, los datos mostrados por el MEF revelan que hasta setiembre de este año solo el 35.6% de la población en edad de trabajar (PET) de Lima Metropolitana cuenta con empleo adecuado, tasa inferior al 42.2% que se tenía a inicios del 2020, previo a la pandemia del covid-19.

De la misma manera, la masa salarial, que es clave para el consumo privado y que combina los ingresos con los niveles de empleo, tampoco se ha recuperado, pues aún el país está al 83% del nivel prepandemia.

“Si cuando uno observa el resultado de la implementación de este decreto supremo no está arrojando los resultados esperados, entonces con toda seguridad por el lado del Congreso lo va a derogar”, mencionó el ministro.

Además, señaló que en caso el Parlamento decida dejar sin efecto el mencionado decreto, existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo no insista con el mismo.

“Y el tema de insistencia por parte del Poder Ejecutivo, yo diría que, con cargo a evaluarlo, si la evidencia empírica dice que no es una buena idea y en vez de aumentar el empleo, lo ha contraído, entonces no hay forma, no hay sustento técnico para insistir con esa iniciativa”, precisó.

La coherencia debe primar en el Ejecutivo

Para el abogado laboralista, Jorge Toyama, lo mencionado por el ministro Burneo debería hacer que la coherencia prime dentro del Poder Ejecutivo respecto de la decisión de no continuar con la limitación a la tercerización laboral.

“Si el ministro dice que no se insistiría si el Congreso deja sin efecto el decreto supremo que limita la tercerización, también debería respetar lo resuelto por el Indecopi en segunda instancia con una decisión que impide su aplicación, y no se lleve a juicio, como lo indicó el ministro Salas (titular del MTPE)”, dijo.

Toyama refirió que son tres los frentes en los que se busca eliminar la restricción a la tercerización laboral: El Indecopi, el Congreso de la República y el Poder Judicial. Este último también tienen sentencias a favor de inaplicar la norma.