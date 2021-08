El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, señaló este miércoles que se alistan medidas para aliviar el impacto del alza de precios sobre las familias peruanas.

“Sí quiero reiterar que sí es un asunto de gran preocupación del Ministerio de Economía y del Consejo de Ministros el impacto que este alza de precios está teniendo sobre la población y que sí estamos preparando medidas para poder aliviar este golpe sobre las familias y que anunciaremos en su momento”, afirmó el ministro en conferencia de prensa.

Por su parte, el premier Guido Bellido, detalló que en la primera sesión del Consejo de Ministros, realizada esta mañana, se ha formado una comisión encabezada por el ministro Pedro Francke para evaluar esta situación y tener a más tardar el día lunes, los resultados e informes para tomar acciones inmediatas al respecto.

Las razones de alza

Francke explicó que el incremento de precios registrado en el país responde a lo que actualmente sucede en el mercado internacional.

Precisó que el precio del combustibles reportado en el país se debe a que el precio del petróleo en el mercado externo ha subido de US$ 20 a US$ 70 el barril, por lo que hay un impacto internacional que se refleja en los mercados nacionales.

“Cuando el precio del mercado internacional se multiplica por tres, eso tiene un impacto en la economía nacional”, dijo.

Agregó que el último reporte del Banco Central de Reserva (BCR) señala que si bien hay un alza de los precios, este es temporal; y que en el Perú ya ha pasado situaciones en donde se registró un aumento de precios.

“Es un hipo y no implica un alza permanente de precios. En mi conversación con el doctor Julio Velarde (presidente del BCR) hemos discutido y también ha compartido la posición de que es un alza temporal de los precios, hay un fenómeno internacional de aumento de la inflación como en Estados unidos y otros países, pero la evaluación del BCR es que se trata de un hipo, de un salto temporal, la expectativas de inflación están dentro del rango meta”, afirmó.

En ese sentido, reiteró lo dicho en campaña del ahora presidente Pedro Castillo: “no se establecerá un control de precios”.

“Vivimos en una economía en la cual no tenemos un tipo de cambio fijo (que ahora también está al alza) y no pretendemos establecer un control de precios ni control de cambio. No corresponde en una economía de libre mercado”, apuntó.