Más allá del Callao, otros puertos podrían no tener tarifas reguladas si compiten con Chancay.

Whitney Miñán 28/11/2024 17H34 - ACTUALIZADO A 28/11/2024 18H01

El puerto del Callao se encuentra en compás de espera para saber si existe o no competencia con el puerto de Chancay. Si se determina que la hay, se dará un cambio clave: tal como adelantó Gestión, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) no solo no regularía tarifas en Chancay, sino que desregularía las del puerto chalaco. Ahora, el tema podría tener un nuevo giro.