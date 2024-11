“El déficit fiscal está bastante alto (...) En Perú hemos visto lo que puede pasar si se descontrola (el gasto fiscal). Hay que tenerlo claro (...) en varios niveles del Ejecutivo y del Congreso me da la impresión que no se entiende la importancia de la disciplina fiscal”, dijo Julio Velarde en su presentación durante la última jornada del CADE Ejecutivos 2024.

Cabe señalar que la senda del déficit fiscal para este año iba a ser de 2% del PBI, mas el ministro Arista Arbildo recibió la venia del Congreso para elevarlo a 2.8%. Recién para 2028 se convergerá a un déficit de 1% del PBI, aunque desde el Consejo Fiscal aseguran que es muy posible que no se respete dicha senda de consolidación porque “se traslada todo el peso al siguiente gobierno”. Para muestra un botón: a octubre, el déficit fiscal se mantiene en 4.1% del PBI. Va seis meses en esa horquilla, según datos del BCRP.

“Una incubadora de desequilibrios”

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, menciona que la incapacidad del MEF para resguardar el equilibrio fiscal puede echar a perder las fortalezas macroeconómicas del Perú. “Vemos un mayor gasto corriente y no son conscientes de que en 2025 habrá una mejora de los ingresos tributarios pero de manera transitoria por el repunte de los precios del cobre y mayores utilidades de las mineras. El descontrol en el gasto puede llevarnos a perder la calificación crediticia”, mencionó a Gestión.

Castilla cree que no se realizarán ajustes para minimizar el gasto público, lo que a futuro “incuba una serie de desequilibrios” cuya única fórmula para mitigar el desequilibrio sería ampliar la base tributaria.

No obstante, en la práctica las intenciones políticas del Congreso y Ejecutivo apuntan a reducir el cobro de impuestos en sectores claves, advierte Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat.

El grado de inversión en riesgo: todos pagaremos los platos rotos

Perú está a pocos peldaños de perder el grado de inversión. En Fitch, carga una nota de BBB (a dos pasos de entrar al grado de especulación); en Moody’s, está en Baa1 (su mejor nota, con calidad crediticia satisfactoria) y en S&P, BBB- (una rebaja más y pasa al grado de especulación).

Y, a pesar de que Fitch Ratings, Moody’s y S&P han llevado sus perspectivas sobre Perú de negativo a estable, Arias Minaya considera que los cambios se han dado únicamente por la disminución de las tensiones políticas y no por virtudes del MEF. “No están dándole la debida ponderación a los elevados déficits, tanto del año pasado como el de este. Si bien no ha aumentado la deuda es porque se han financiado con el uso de ahorros públicos. Estos ahorros están llegando a su nivel más bajo históricamente. Eso quiere decir que el próximo año la deuda va a crecer y si el déficit no se cierra, ingresa a un terreno de tendencia creciente”, apuntó el también exjefe del Banco de la Nación.

“Preocupa que los mensajes de las calificadoras (en referencia a la mejora de perspectivas) puedan alimentar la sensación de falsa prosperidad, de que todo está bien y así comienza la farra al no haber límites en el gasto o dar más exoneraciones tributarias. Eso alarma la capacidad de ingresos del Estado”, acotó Luis Miguel Castilla.

Ambos especialistas coinciden en que de perderse la credibilidad y nota crediticia las consecuencias las afrontaremos todos, sin distinción alguna. ¿Cómo se traduce ello?

“Tener una buena calificación baja los costos de financiamiento. Si perdemos esa credibilidad hará que se encarezca no solo el costo de fondear al Estado en los mercados de capitales, sino también para los privados. Hará más oneroso el financiamiento para proyectos de inversión a largo plazo; y en el mediano, se estanca el crecimiento (del PBI)”, refirió Castilla.

Por su parte, Arias Minaya argumenta que los ciudadanos más vulnerables serán los más afectados por el deterioro de la economía, ya que con las trabas que se darían para financiar proyectos y atraer capitales para invertir. “Subirá el costo de vida que siempre lo terminarán pagando los más pobres”, en referencia a que no habrán tantas oportunidades de empleo por el freno al ingreso de capitales.

Julio Velarde: desaceleración del PBI se da por la “inestabilidad política”

El presidente del BCRP, Julio Velarde, señala que la ralentización de la producción nacional se debe a “la inestabilidad política con potencial cambio de reglas de juego”.

Ante la tribuna empresarial del CADE, subrayó que “toma tiempo” recuperar esta confianza, y es que a raíz de la turbulencia política generada tras la llegada de Pedro Castillo a la presidencia se vio “la mayor fuga de capitales de la historia”.

“Cuando sale presidente Castillo, hemos tenido la mayor fuga de capitales de la historia. Incluso ya teníamos la confianza de que nuestros ahorros estaban protegidos, que nadie iba a afectar el derecho a propiedad, pero esa perspectiva cambió; y toma tiempo recuperar esa confianza”, mencionó.

