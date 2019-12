El mercado de rentas privadas estuvo muy dinámico en el 2018, cuando cerró en S/ 886 millones. Este año continúa creciendo a niveles saludables, afirma Mario Ventura, gerente general de Protecta Security. Comentó a Gestión sobre la evolución de este producto, los retos que enfrenta el mercado de seguros y los planes de la compañía para el 2020.

¿Cómo le fue a la renta privada (particular) este año?

Hoy hay S/ 2,500 millones de reservas de renta privada proveniente de gente que voluntariamente retiró su dinero de las AFP (con la ley que permite disponer del 95.5% del fondo), entre 80% y 90% del monto total y, junto a sus ahorros, lo han invertido en este producto.

¿Por qué crece a ese ritmo?

La gente está adquiriendo esta renta porque encuentra valor en ella y cree en la importancia de capitalizar su dinero, pues, de lo contrario, lo habría gastado. Así, la renta particular termina siendo la versión voluntaria de la renta vitalicia, especialmente para los segmentos de alta capacidad de ahorro.

Clase media

¿Cómo describiría al actual demandante de la renta particular?

Cuatro de cada cinco personas que la toma son de Lima y muestran afinidad con el sistema financiero. También observamos preferencia por rentas en soles, el plazo más solicitado es de 10 años y el ticket promedio bordea los S/ 300,000. Está orientada a la clase media profesional próspera, de entre 55 y 70 años, que necesita rentabilizar su dinero. Hay gente que se jubila relativamente joven y aquí encuentra un producto que encaja muy bien en esta etapa de la vida, de desacumulación, en que se comienza a consumir el ahorro logrado en la vida laboral.

¿A qué apuntan en el mercado de renta vitalicia si solo el 1% de los que cumplen 65 años opta por este producto?

Este mercado se compone en un 95% por pensiones de invalidez y sobrevivencia, y el 5% restante por las de jubilación, que se ha achicado mucho como consecuencia de los retiros (por la ley del 95.5%). Es una gran red de protección social porque tenemos personas con discapacidad de 40 o 50 años que reciben una pensión de por vida. Son dos productos tremendamente relevantes para el bienestar social, por lo menos de las personas dependientes que han tenido acceso a capitalizarse.

Resultados

¿Cómo le fue al mercado asegurador en el 2019?

Han mejorado un poco los resultados, hay algunas transacciones, me da la impresión que no recurrentes, del frente inmobiliario o la venta bonos. Como han bajado las tasas de interés, las compañías tienen algunas posiciones de trading disponibles para venta, que se han apreciado y las liquidaron. También se ha visto un esfuerzo del mercado por ganar eficiencia. El ratio de gastos sobre primas muestra ligeras mejoras, los gastos absolutos se han estabilizado. Sin embargo, lo que sigue habiendo es mucha concentración, no solo en seguros sino en bancos y AFP.

¿Cómo avanzó la digitalización en seguros?

Hay una serie de esfuerzos por digitalizar los productos, masificarlos y aprovechar mejor los elementos que la tecnología brinda para que adquieran mayor madurez, como los medios de pago electrónicos y las pólizas digitales, por ejemplo. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también ha hecho esfuerzos de ajuste regulatorio con miras a permitir más distribución electrónica, eliminando papel. Asimismo, comienzan a aparecer otras herramientas que se van integrando a las pasarelas de pagos de los aseguradores y permiten distribuir productos con menor precio.

2020

¿Qué aspectos destacarán en el 2020?

Esperamos seguir creciendo en rentas vitalicias y consolidarnos en el mercado de renta particular. En el resto de productos de la compañía estamos haciendo mejoras en procesos para lograr la digitalización de productos masivos. Ya contamos con SOAT (seguro contra accidentes de tránsito) y SCTR (seguro de trabajo de riesgo) digitales, y estamos digitalizando muy pronto los seguros de Vida Ley y contra accidentes y para viajes, que se pueden masificar muy rápidamente con estrategias de marketing digital.

Hoja De Vida

Nombre:

Mario Ventura Verme.

Profesión:

Ingeniero mecánico por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Posgrado:

Maestría en Economía por la Universidad del Pacífico.





Nuevo consumidor de seguros

Protecta tiene presencia relevante tanto en el mercado de rentas vitalicias como en el de renta particular. En el primero, la participación llega a 21% este año, dos puntos porcentuales por encima que en el 2018, refirió Mario Ventura. En renta privada, en tanto, hubo una consolidación más importante pues el market share pasó de 5% a 14% en el último año, expresó. Sostuvo que el mercado atraviesa por una etapa de transición, que llevará a una nueva forma de relacionarse y consumir seguros, respecto de las tradicionales. “Llegará un momento en que el cambio que se vive ahora se acelerará y la demografía joven será la predominante”, dijo. Así, el desafío es prepararse para atender a esta parte del colectivo que hoy no es predominante, pero que muy pronto lo será, añadió.