No obstante, la mayor cantidad de áreas sembradas en campañas anteriores -en zonas como en Olmos y Casma- ayudará a incrementar ligeramente el volumen de producción en esta temporada. Gamarra estima que subirá de 240,000 a 254,000 toneladas las que se enviarán a los principales mercados, como Europa y Estados Unidos, con una proyección de 20,000 toneladas por semana en promedio.

Perú busca posicionarse como el segundo gran exportador mundial de la fruta , especializándose en la variedad Kent (de 500 gramos) y algo de Haden y Tommy Atkins. Los productores peruanos que tienen la capacidad de adelantar su producción, realizan pequeños envíos por avión aprovechando la baja oferta internacional en países como Francia, España y Alemania. Sin embargo, los despachos de Perú se realizan principalmente en barco. Y ese es, actualmente, un problema para algunos exportadores.

Juan Carlos Rivera, gerente de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM), mencionó a gestion.pe que el costo naviero se ha duplicado y no hay intención por parte de las embarcaciones de negociar la tarifa pese a que las rutas -sobre todo al hemisferio norte- se ha normalizado respecto al 2021. A ello se suma el aumento del costo del personal, factores que podrían perjudicar el volumen exportado esta campaña.

El precio de la fruta también cayó “y todo indica que lo peor está por venir en el 2023″, señala Rivera Ortega. Los productores agremiados a Promango mencionaron que el precio en chacra del mango bajó de S/ 150 la jaba de 20 kilos a costar entre S/ 80 y S/ 100; “mientras que los costos de producción se incrementaron un 50% por el precio del fertilizante y otros insumos”, comentó Gamarra.

Ante la coyuntura, sin embargo, también hay noticias positivas. Por un lado -menciona Rivera- las certificadoras de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han vuelto a los campos peruanos después de dos años de pandemia, lo que permitirá incrementar el número de áreas de mango con permiso para exportar . La segunda noticia es que como APEM están camino a implementar una propuesta para realizar un procedimiento de mango ‘listo para comer’ destinado al mercado europeo y, luego, al americano.

“Hay algunos países que ya lo están haciendo y con bastante éxito. Poner en los supermercados y tiendas la fruta que está lista para comer hoy o fruta para dentro de unos días más . Será posible con alianza con toda la cadena de venta, el objetivo es posicionarnos como una fruta lista para comer a través de una marca país”, dijo a gestion.pe

Lo que se tiene que hacer -agrega Gamarra- es enviar fruta de buena calidad y los supermercados o el intermediario colocar el mango en cámaras especiales de maduración, de acuerdo al volumen que se ha estimado vender durante el día; y así, se venden listos para comer porque la mayoría de fruta llega a destino pero no todo está maduro siempre. “Lo otro que se está haciendo es enviar la fruta y las tiendas se encargan de picarlo y venderlo para la ensalada del día”, detalló.

LEA TAMBIÉN: Agrícola Cerro Prieto pospone crecimiento en Colombia

Alternativas

Ante la menor rentabilidad para los productores, Promango indica que sus asociados con menos de 10 hectáreas han diversificado sus terrenos con limón sutil cuyo precio en el mercado nacional pasa los S/ 4,11 el kilogramo en los mercados mayoristas.

La asociación también informó que hay una demanda creciente de mango de una calidad menor para procesarlo en conservas y congelados, también en deshidratado aunque los volúmenes todavía no son significativos.

De acuerdo al portal Freshfruit, en la campaña de mango 2021-2022, los mercados pagaron US$ 1.72 por kilogramo por mango congelado; la fruta procesada, obtuvo un precio de US$ 1.02 por kilogramo; mientras que el mango fresco fue el que tuvo menor precio, con US$ 1.01 por kilogramo, 9% menos que la campaña anterior.

Los productores y exportadores han exhortado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo así como al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a que apoye con la difusión y promoción del consumo del mango en el mercado local y extranjero. También, ha buscar puentes con las navieras a fin de renegociar las tarifas. Cabe indicar que un punto de riesgo para los exportadores es que las rutas hacia Europa pasó de 17 días a 30 días; y al Asia ha llegado a casi 50 días.