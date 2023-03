El Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil, en una reciente resolución emitida a fines de febrero (resolución 105-2023/SUNAFIL-TFL-Primera Sala), rechazó el pedido de una empresa de poder ser exonerada de la multa recibida, pues la subsanación de la infracción fue realizada luego de recibir el acta de imputación de cargos.

Para este caso, la rebaja de la multa fue de 30%, pero no más, como pretendía la empresa. “Esto muestra la importancia no solo de subsanar la infracción, sino del momento en que se realiza la subsanación”, señaló al respecto el abogado laboralista del estudio Payet, Martín Ruggiero.

Explicó que tras una fiscalización de Sunafil, hay casos en que la empresa puede lograr la rebaja de la multa al 100% cuando subsana la infracción detectada en el plazo otorgado por el inspector de Sunafil.

O también la empresa puede lograr una rebaja de hasta 90% en caso subsane la infracción antes de emitirse el acta de imputación de cargos.

Por su parte Aymé Límaco, jefa del área laboral del estudio Cuatrecasas, refirió que el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización Laboral de la Sunafil servirá como precedente orientador sobre las rebajas de multas que deben aplicar los inspectores laborales.

Ambos laboralistas coinciden en que la resolución de Sunafil es correcta, pues se enmarca dentro de lo establecido en la Ley General de Inspección del Trabajo.

La notificación de imputación de cargos forma parte de una segunda etapa en el proceso de fiscalización laboral (ver gráfico). Entre la primera etapa, cuando se emite un acta de infracción, y la segunda etapa, existe un plazo de 30 días hábiles. “Pero cuando el inspector considera que la materia inspeccionada es compleja, se puede ampliar el plazo hasta tres meses”, anotó Límaco.

Fuente: Estudio Payet.

¿Qué son las infracciones laborales subsanables?

Las infracciones laborales subsanables se dan cuando las afectaciones del derecho pueden ser revertidas, indicaron los especialistas. En su mayoría son de naturaleza económica.

“Por ejemplo, el pago de beneficios sociales como CTS, AFP o vacaciones, son infracciones subsanables”, refirió Ruggiero.

“Pero no sería subsanable una infracción a la labor inspectiva, por ejemplo, al no permitir el ingreso del inspector laboral, o no asistir a una comparecencia”, agregó.

Por su parte Aymé Límaco da otro ejemplo de infracción insubsanable. “Cuando la empresa incumplió una norma de Seguridad y Salud que generó un accidente de un trabajador, eso ya no se puede subsanar”, anotó.

