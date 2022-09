Así lo sostiene el jefe de la Red de Inversionistas Ángeles del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico (Emprende UP), Aldo Bertello, al indicar que muchas veces se observan a emprendedores que tienen buenas ideas y empiezan a hacer el desarrollo, pero no tienen quien los acompañe.

“Esos emprendimientos tienen una serie de problemas porque normalmente el emprendedor puede tener un perfil en un campo, pero no domina todos los demás. Uno puede ser experto en manejo de redes, pero no es bueno en la parte administrativa o contable, se necesita a alguien que tenga ese expertiz”, apuntó.

Recomendó rodearse de personas cuyas funciones uno mismo no pueda hacer, de manera que se forme un equipo con el expertiz en cada una de las áreas.

De igual manera, dijo que el equipo de personas del nuevo emprendimiento variará de acuerdo a la industria, ya sea educativo, fintech o inmobiliario.

En ese sentido, dio a conocer los cuatro puestos claves para armar un equipo ideal:

1.- Líder

Es quien dio a conocer la idea del negocio o emprendimiento (el fundador) y cuenta con una visión de lo que será una vez lanzando al mercado.

“Este perfil es clave, debe tener una personalidad bastante dinámica para que pueda sustituir el equipo adecuado. Además, es quien debe definir lo que necesita para que el emprendimiento se haga realidad”, dijo.

De igual manera, esta personal debe conocer cuánto capital se necesitará; si el capital será propio o de recaudación de amigos o familiares; en cuanto tiempo se saldrá a una primera ronda de inversión, entre otros puntos.

2.- Desarrollador tecnológico

Cada startup buscará crear su propia plataforma digital inhouse (no tercerizado) por lo que se requerirá a un especialista en esta área. En la medida que un emprendimiento crece también habrán ajustes que hacer, de esa manera es necesario que el encargado de esta área pueda hacerlo.

“Tener el control de la plataforma es una gran ventaja por la agilidad que se requiere para hacer los cambios que son muy rápidos. Si uno tiene un desarrollador tercerizado puede que los tiempos de entrega tarde más“, apuntó.

De este modo, el emprendimiento se adapta a lo que pide el cliente y se va incorporando nuevos ajustes a la plataforma o información más detallada.

3.- Perfil financiero

En el momento que un emprendimiento empieza a facturar (vender), entra a tallar la posición de un experto financiero.

Indicó que para el inicio del emprendimiento no es necesario una personal de alto nivel, pero sí debe ser una persona con perfil administrativo - contable para que tenga claro cuáles son tus costos.

“Muchas veces cuando no se tiene claro los costos, el emprendedor vende su producto muy barato que el margen es tan reducido y en lugar de ganar dinero, pierde”, dijo.

De igual manera, dijo que el encargado financiero debe tener presente el flujo de caja, un factor importante en todo negocio. Así, precisó que si el negocio se queda sin dinero en efectivo y no consigue financiamiento, se cerrarán sin recursos y se les cerrarán las puertas.

“Cuando el flujo de caja es negativo ya no tienes cómo pagar tus cuentas y ahí es donde la empresa se paraliza”, alertó.

4.- Marketing y publicidad

Al igual que el perfil financiero, al inicio de un emprendimiento no es necesario un perfil alto para el cargo de Marketing y Publicidad.

Sin embargo, también es pieza fundamental del negocio pues si no se hace publicidad, el mercado no conocerá el producto.

“Si se descuida la parte de marketing y no se sabe cómo vender el producto, entonces empieza un problema serio porque tienes todo listo, tienes un buen producto, tienen los números claros y la plataforma digital funciona, pero no tienes cómo llegar a tu cliente y sino sabes eso, no vas a vender. Sino vendes no hay ingresos, entonces el negocio no cubrirá ningún costo fijo, no tienes los ingresos para sobrevivir ”, apuntó.

