La constante capacitación lleva a escalar nuevas posiciones entre los ejecutivos. Y si bien los sueldos para los principales puestos de las compañías – según el tamaño de la empresa – pueden alcanzar o superar los US$ 200 mil anuales en Perú, si nos comparamos con Chile y Colombia, aún son menores, según el Estudio de Remuneración LATAM 2022 de Page Executive.

El punto de partida salarial para el cargo de gerente general en Perú - en una empresa que factura menos de US$ 50 millones- es de US$ 70 mil anuales; en Chile y Colombia es de US$ 75 mil y US$ 77 mil, respectivamente.

No obstante, cuando se llega al máximo teórico en esa banda salarial, Colombia se queda en US$ 120 mil, y Perú y Chile superan esa cifra (ver infografía), dice Gabriel Gonzales – Daly, principal de Page Executive.

Bandas salariales

Pero si vemos las demás bandas salariales hay algunos cambios y Perú queda en mejor posición, aunque en otros cargos gerenciales los referidos países vuelven a llevarnos la delantera.

“En líneas generales podemos decir que hay alguna similitud salarial entre los tres países al no haber una desviación tan grande, sin embargo, Chile es más agresivo en el salario variable (compuesto por bonos o beneficios), ya que parte, según el tamaño de la empresa, de entre 20% y 25% del salario bruto anual, y en Perú es de 10% a 15%”, explica el ejecutivo.

Pese a ello, Gonzales- Daly señala que en el caso peruano se ganan 14 sueldos mientras que en Chile 12, y por ello es mejor analizarlo en términos anuales.

¿Menores sueldos?

Consultado sobre si se ha dado una reducción en los sueldos para los cargos de mayor jerarquía, Gonzales- Daly indicó que esto no se ha dado.

“Los salarios siguen sin ningún cambio, no ha ocurrido en el 2021 y tampoco se prevé que ocurra en el año, pero sí se ha dado una percepción de reducción salarial. Las posiciones siguen pagando lo mismo, pero algunos ejecutivos que tenían una expectativa salarial más alta la han bajado porque se están colocando por salarios menores¨, sostuvo.

Acciones de la compañía y bonos a largo plazo

Ver nuevas oportunidades por mejora profesional o mayor salario es algo natural. Y en altos cargos gerenciales no es una novedad; ¿qué hacen las compañías para retener su talento y generar un mayor vínculo con la compañía?.

Gabriel Gonzáles-Daly dice que en el mercado local, especialmente en empresas corporativas, se empieza a dar con más fuerza las Opciones sobre Acciones

o “Stock Options” con madurez, por ejemplo, de tres años. “Actualmente un 15% de empresas que entrega stocks a sus ejecutivos, y por ello los profesionales piensan dos veces antes de cambiar de trabajo, ya que la pérdida económica podría ser considerable”, dice el ejecutivo.

Otra opción como beneficio es el bono a largo plazo, que es más un cash para el ejecutivo.

“Y lo que también toma fuerza es la flexibilidad en el modo de trabajo, que empezó a raíz de la pandemia. Si bien hay sectores, como el industrial, que requieren la presencia del ejecutivo, en otros como finanzas o tecnología es más fácil de aplicar”, dice.

Asimismo, añade, un 12% de las organizaciones están otorgando presupuesto de capacitación (MBA, Diplomados y Certificaciones) a los Senior Executive.