De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), hasta diciembre de 2022 se reportaron 1′558,927 casos de trastornos de salud mental en el comportamiento de los ciudadanos a nivel nacional. Expertos consultados por gestion.pe explican por qué es importante abordar y trabajar este tema en las empresas para que sus trabajadores que ocupan estos cargos de alto nivel puedan dar un buen manejo en medio de una crisis.

Luisanet Delgado, psicóloga del Centro de Salud Mental Comunitaria (CSMC) La Victoria del Ministerio de Salud (Minsa), señaló que el aspecto socioeconómico genera un gran impacto en la salud mental. “Puede llevarlos a un punto de preocupación más alta por la incertidumbre. Estos trabajadores se van a encontrar muy expectantes, es decir, van a estar en un estado de alerta. Un poco preocupados a cómo van a llevar esta situación, sobre todo en provincias afectadas por las protestas”, dijo.

“Hay muchas personas que no entienden cuán importante es su salud mental y sin ello no van a poder desempeñarse para desarrollar sus actividades, incluidas las laborales con éxito. Muchas personas priorizan el trabajo, dicen que no tienen tiempo para otras actividades y si tratan un trastorno no acuden a las citas, y eso definitivamente es una barrera”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Las capacitaciones que destinan las empresas para fortalecer el rol del CEO

En esa línea, Mónica Muñoz-Najar, coordinadora de Proyectos y Políticas Públicas de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), coincidió con el Minsa, sobre que, en plena crisis social y política como la que atraviesa el Perú, la incertidumbre sobre el futuro económico es la principal preocupación.

“Un periodo tan alto de incertidumbre genera sin duda, presiones, en la forma de la toma de decisiones, en la forma en la cual se gestionan los equipos. Muchos empresarios probablemente se enfrenten a dificultades si la conflictividad continúa más tiempo. Hay una preocupación continúa en el tiempo que obliga a tomar decisiones complicadas como es la reducción de personal”, indicó a gestion.pe.

¿Cuáles son las señales de alerta?

La psicóloga Luisanet Delgado del Ministerio de Salud detalló cuáles son las primeras señales que los CEO, dueños de mypes y trabajadores de otro nivel de la compañía deben tomar en cuenta para prestar atención a su salud mental y que pueden controlarse:

Inquietud física.

Dificultad de concentración.

Sudoración alta.

Palpitaciones en diferentes partes del cuerpo: movimientos de piernas y brazos o temblor de manos de forma involuntaria.

Alteración en el apetito: ansiedad por comer o no ingerir alimentos.

Reportar cansancio para realizar cualquier actividad.

Exceso de sueño o también dificultad para dormir.

En estos casos, según la especialista del Ministerio de Salud, se puede recurrir al autocuidado de la salud mental , es decir, que nosotros podamos controlar esta situación cambiando hábitos. Esto involucra que podamos organizar nuestro tiempo para relajarnos con la familia y amigos .

Asimismo tener un espacio para expresar nuestras emociones, realizar actividad física, buscar actividades placenteras, cuidar nuestra alimentación y cumplir entre 7 a 8 horas de sueño .

La falta de concentración es una de las primeras señales que un trabajador debe tomar en cuenta para poder cambiar hábitos.

Signos de alarma

Delgado indicó que el autocuidado ayudará a prevenir a que tengas un trastorno de salud mental , pero advirtió que si el CEO u otro trabajador reporta más de una señal de alerta y estas permanecen por un mayor tiempo se tiene que acudir a un médico profesional porque puede reportar ansiedad, depresión u otro diagnóstico .

“Cada diagnóstico tiene su propio tiempo para decir que es un cuadro clínico, pero esto es clave y signo de alarma: si estas señales de alerta me esta generando disfuncionalidad laboral más de dos semanas, y reporto un conjunto de esta sintomatología [señales de alerta], y no sé cómo solucionarlo, ahí es importante que vaya a un especialista, dijo.

Para la psicóloga del Ministerio de Salud los problemas de salud mental pueden llegar a ser “discapacitantes”. “La persona puede dejar de trabajar y que no tenga cuidado de si misma ni de su familia. También genera una disfuncionalidad muy alta y hay casos graves y puede llegar a pasar que ya no quieran ocupar cargos de alto nivel. Es importante la detección temprana y el autocuidado para no llegar a estas situaciones”, expresó.

Respecto a que trabajadores se sientan imposibilitados de acudir al centro de trabajo, el psicoanalista y director de Psicología en Mottiva, Jorge Bruce, habló del síndrome del agotamiento o desgaste laboral llamado ‘burnout’ . “Es una fatiga que impide trabajar. Es el proceso en el que progresivamente el trabajador sufre una pérdida del interés por sus tareas y va desarrollando una reacción psicológica negativa hacia su ocupación laboral”, dijo a gestion.pe.

LEA TAMBIÉN: Estas son las carreras técnicas mejor pagadas y con mayor demanda en Lima

De tener un trastorno de salud mental se reportaría:

Alta preocupación.

Estrés excesivo.

Agotamiento mental y falta de energía para productividad.

Logros no te dan satisfacción.

Irritabilidad e impaciencia que repercute en relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, colaboradores y clientes como con personas de tu entorno personal.

Pensamientos negativos con respecto al futuro.

Cambias tus hábitos de sueño.

Extrema apatía.

Dolores de cabeza muy frecuentes e inexplicables, problemas estomacales o intestinales, u otras quejas físicas sin motivación.

Consumo inadecuado de alcohol y de sustancias.

Enfermedad cardíaca.

Presión arterial alta.

Diabetes tipo 2.

Vulnerabilidad a las enfermedades.

Foto: iStock

¿Cómo la crisis afecta la salud mental en los trabajadores?

Según la última encuesta del Banco Central de Reserva (BCR) del Perú, los indicadores de las expectativas empresariales y de situación actual del país se deterioraron en enero del 2023 en medio de las protestas en el país. En el primer mes del año, solo cuatro indicadores, de un total de 18, se encuentran en el tramo optimista.

Esto pone en difícil situación a las ,empresas. Entonces, ¿la toma de decisiones repercutiría en la salud mental en los altos directivos y gerentes así como a los encargados de las mypes?

La psicóloga Luisanet Delgado del Ministerio de Salud y el psicoanalista Jorge Bruce coincidieron en que un trabajador que reporte un trastorno en su salud mental podría influir negativamente en las decisiones de la empresa si no es tratado por un especialista. A esto se suma que la productividad del empleado disminuiría lo que afectaría en las ventas o ingresos de la compañía.

“ Hablemos de un alto ejecutivo que tiene que tomar decisiones críticas para la empresa. Si el ejecutivo está bajo un estado de estrés intenso lo más probable es que los escenarios que pueblen su mente sean negativos. Esto no solo impacta en las empresas sino en el país porque ya no es un buen entorno para realizar inversiones. Esto está teniendo consecuencias peligrosas y todo perdemos como comunidad y país ”, dijo el psicoanalista.

A esto se suma que la comunicación con los otros trabajadores de la empresa se vería afectada. Por ello, ambos especialistas comentaron que un CEO o un encargado de una mype sea abierto con sus compañeros y superiores en informar de su situación. Mencionaron que a la fecha las mujeres son las que más acceden a servicios de atención en salud mental.

“No hay ningún motivo por el cual una persona de cualquier rango de la empresa no deba dar a conocer que está acudiendo a servicios profesionales para mejorar su bienestar emocional, su salud mental y su vínculo con las personas de la organización”, remarcó Bruce.

LEA TAMBIÉN: El síndrome de Procusto y las actitudes que desean cambiar los jóvenes de sus líderes

Un caso contrario comenta Mónica Muñoz-Najar. “En las grandes compañías los que ocupan cargos de alto nivel como los CEO pueden superar este tipo de crisis con mayor rapidez, pero en el caso de los encargados de microempresas el plazo para vencer una situación crítica puede dilatarse”.

“Tenemos que recordar que la gran mayoría de empresas en Perú son pequeñas. Muchas veces son los mismos dueños los que gestionan sus empresas, que no necesariamente tienen una capacitación o las fortalezas necesarias para poder vivir en un mundo de bastante incertidumbre. En el caso de las empresas grandes estos trabajadores [como los CEO] están mucho más capacitados, algunos tienen estudios en el exterior, entonces, tienen herramientas para ir manejando sin duda los contextos de alta incertidumbre. Hay que diferenciar eso”, remarcó.

Muñoz-Najar recordó que la inversión del país se mueve mucho por el tema de expectativas, que para este año no son favorables para el Perú, lo que recae en la decisión que tomen los altos ejecutivos de las empresas y dueños de mypes. “Las empresas no tienen la capacidad para contratar más gente para subirles el sueldo. Para este año va a ser un consumo más moderado que el año pasado, pero de nuevo va a variar mucho donde la zona donde uno esta”, dijo.

Monitorear a los colaboradores

Los tres especialistas sintonizaron que es la empresa la que debe mostrar interés en el bienestar emocional de sus trabajadores. Por ello, coincidieron en que el alto ejecutivo y otros empleados de otro nivel pueden recurrir a un especialista o que la misma compañía brinde acceso a un programa de asistencia.

En ese escenario, en el país se ofrecen diversas alternativas de servicios en el sector privado y público. Un ejemplo de esto es Mottiva , una empresa que brinda atención personalizada a trabajadores que a través de su app ofrece sesiones con especialistas en salud mental de forma virtual.

“ Solo el 10% de peruanos recibe una atención de salud mental ”, precisó el psicoanalista y director de Psicología en Mottiva, Jorge Bruce.

La app ya reporta 10 mil horas de atención a trabajadores de compañías.

Otros canales de ayuda

Otra alternativa son los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) del Ministerio de Salud que son 248 a nivel nacional y atienden de lunes a sábado. En el caso de los empleados que cuenten con un Seguro Integral de Salud (SIS) la atención es gratis y, si cuentan con un seguro particular también pueden atenderse a estos centros a través de un precio accesible y que varía de acuerdo a la sede.

Si los trabajadores de una empresa necesitan una orientación por especialistas pueden comunicarse al 113 opción 5. Para conocer un centro de salud mental comunitaria más cercano a su domicilio pueden ingresar a este link: www.minsa.gob.pe/salud-mental/

“Es importante usarlos, hay muchos que no conocen los centros de salud mental comunitaria. Estos cuentan con psicólogos, psiquiatras, médicos de familia, terapias ocupacionales y de lenguaje”, explicó la psicóloga Luisanet Delgado.