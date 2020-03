“Este año hay que mirar más el exterior que el interior”, subrayó el economista Carlos Parodi al referirse a una serie de factores externos que tendrán un impacto, en mayor o menor medida, en el crecimiento del país.

Entre ellos figuran la desaceleración económica mundial (en especial de China), la disminución de tasas de la Fed, el coronavirus, la tendencia a la baja de precios de los metales y el inicio del fin de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

“Si el coronavirus sigue hasta abril, el crecimiento en el Perú será de 2.6% y no 3% este año”, dijo el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico durante la charla “Entorno Económico 2020”, que abrió el tercer ciclo del espacio de educación ejecutiva Salón Gestión-PBS.

“Perú le compra a China el 40% de las cosas que usamos. El embarque que debería llegar en abril aún no ha salido de China”, comentó Parodi al citar un ejemplo del impacto del virus en la economía local. “El coronavirus explica el comportamiento en el tipo de cambio por la incertidumbre. El principal motor de la economía mundial está parado”.

A nivel interno, Parodi dijo que el presidente Martín Vizcarra tiene altos niveles de aprobación, pero no plantea reformas en lo económico. “Sin reformas no hay manera de salir de esta situación. Vizcarra está gobernando revisando las encuestas. Todas son medidas cosméticas y cortoplacistas”, resaltó.

“El nuevo Congreso debe proponerse a sí mismo hacer tres o cuatro grandes cosas en su corto periodo y que se dedique solamente a eso, porque el tiempo no va a alcanzar”, agregó.

A continuación, Carlos Parodi analiza en detalle cada uno de los factores internos y externos que repercuten en la economía del país.

Nuevo Congreso

Tenemos un Congreso fragmentado, compuesto por diversas bancadas, varias de las cuales hasta el momento no tienen una posición clara respecto del apoyo de ciertas medidas o de otras. Un Congreso como el que vamos a tener, por un periodo corto, no va a tener tiempo de hacer reformas, lo que sí es posible que se haga es proponer algunas leyes en temas muy puntuales pero no creo que más de eso; sin embargo, siempre un nuevo Congreso genera incertidumbre, cuanta va a generar dependerá de las primeras acciones del nuevo Congreso, es muy pronto para tener esto claro. La idea básica es que el Congreso se proponga a sí mismo tres o cuatro grandes cosas que va a hacer en su periodo y que se dedique solamente a eso, porque el tiempo no va a alcanzar.

Desaceleración china

A China hay que verla desde dos puntos de vista: primero produce casi el 20% de la economía mundial. Por lo tanto cualquier movimiento de China va a afectar al mundo interno económicamente hablando. Segundo, Perú le vende a China más o menos el 30% del total de lo que exporta al mundo y compra de China más o menos el 40% del total de lo que importa. Por lo tanto, cuando China crecía hasta el año 2012 encima de 10% al año, al ser el principal comprador de cobre y de metales en todo el mundo, teníamos precios altos de metales por lo que importa China en la economía mundial. Cuando China pasa a crecer 6%, los precios de los metales comienzan a tener un comportamiento errático pero con tendencia clara hacia la baja.

La forma como China afecta es a través de un canal directo, que tiene que ver con lo que exportamos a China y lo que importamos de China y, en segundo lugar, a través de un canal indirecto, cuando China se desacelera, la economía mundial se desacelera. Y eso reduce el tamaño de los mercados en la economía mundial. Vendemos menos, y como consecuencia acá las empresas que producen para exportar, naturalmente empiezan a producir menos y eso implica ciertos ajustes en costos, por empleo puede ir el asunto, pero sí es verdad que hoy día dependemos en exceso de China.

Coronavirus

Lo primero que hay que decir, en el lado positivo, es que el coronavirus tiene efectos pero son temporales. Sin embargo, siendo temporales, van a hacer relativamente fuertes para la economía peruana por la dependencia de China, el crecimiento en Perú va a ser menor al proyectado pero del mismo modo el crecimiento en China y la economía mundial va a ser menor. El efecto neto del coronavirus es como un encogimiento de la economía mundial, entre ella, la peruana. Y eso se está manifestando particularmente en China con fábricas cerradas, ciudades enteras en cuarentena, carreteras cerradas, entonces el principal motor de la economía mundial está en este momento parado y frenado literalmente.

Los virus tienen una proyección más o menos conocida, alcanzan un pico y luego comienzan a disminuir, lo que se espera es que este pico se llegue ahora en marzo y que luego empiece a bajar el tema del coronavirus pero nunca se sabe.

Si asumimos que el coronavirus en abril, va a estar razonablemente manejado ya, la economía china crecería 4.8-4.9% este año y la economía peruana crecería 2.6%. Sería un año parecido al año anterior, 2019, en Perú, que no ha sido bueno. Hay que entender que este es un tema transitorio, va a afectar en los siguientes meses en todo tipo de temas, turismo, tecnología y autos que se importan de China, repuestos que se importan de China y demás. En cuanto a exportaciones, cobre y agroindustria también van a sufrir. Es lo que los economistas llaman un choque exógeno, un hecho externo que de un momento a otro no estaba previsto y de un momento a otro te empieza a golpear. Hay que esperar que esto vaya pasando.

Decisión de la Fed

La Reserva Federal tiene como responsabilidad la estabilidad monetaria, crecimiento económico y empleo. A diferencia de Perú, que nuestro BCR tiene como responsabilidad solamente la estabilidad monetaria. Como la Fed tiene que ver con el crecimiento económico y el empleo, al bajar la tasa de interés lo que hace es que sea más barato tomar préstamos, de modo tal que se tomen más préstamos y con ello se mueva la economía, para intentar contrarestar en alguna medida los efectos del coronavirus. Ahora bien, no se puede descartar, que esa bajada haya sido para mover la economía y que Trump tenga opciones mayores de ganarle al candidato demócrata en noviembre, es decir si tú reactivas la economía y el empleo, el presidente que está en el poder tiene obviamente más opciones de ganar. No descarto que haya sido lo segundo pero la razón oficial por lo menos en el comunicado de la Reserva Federal es que es para neutralizar los efectos eventuales del coronavirus.

Brexit

Perú tiene un TLC con la Unión Europea, al salirse Reino Unido que ha ocurrido desde el 1 de febrero de este año, ese TLC ya no lo tenemos con Reino Unido, sí con lo que queda de la UE pero no con el Reino Unido. Reino Unido es importante porque dentro de 4-5% de lo que Perú exporta va a Reino Unido, y en segundo lugar, Reino Unido es el tercer inversionista extranjero en el Perú. Por ende, esas dos cosas podrían modificarse a menos que firme un TLC con Reino Unido, que es lo que Perú está intentando y va a seguir haciendo en los siguientes meses. Sí afecta, no en la magnitud del coronavirus, pero sí afecta.

Guerra comercial

El 15 de febrero se firmó entre Donald Trump y Xi Jinping un acuerdo de fase uno, que busca reducir algunos aranceles a algún grupo de productos muy acotado en esta primera fase pero que ya señaliza que la intención de ambos gobiernos es bajar aranceles, es decir, terminar con la guerra comercial; sin embargo, la fase dos es la más difícil porque ahí están los productos más sensibles por ambas partes. La fase dos está en camino pero me parece que van a tener que llegar a acuerdos y esto abre dos caminos: que efectivamente se pongan de acuerdo y se acabe la guerra comercial, eso favorecería mucho a Perú por dos canales, canal 1: si sumamos lo que representan China y EE.UU. en la economía mundial, estamos hablando de 40% del mundo, le haría mucho bien a la economía mundial y entre ella al Perú; el segundo canal es: si sumamos lo que Perú le exporta a China y a EE.UU. hablamos de más de 50% de lo que Perú le exporta al mundo.

Si esta guerra termina, las economías de los dos lados van a comenzar a levantar y con ello van a demandar más productos a Perú. Ese es el escenario que sí nos conviene. Pero qué pasa si no se llega a un acuerdo, el sector exportador va a seguir teniendo problemas, no tanto porque no se pueda exportar individualmente a China o EE.UU. sino porque la guerra comercial hace que los dos crezcan menos, y si los dos crecen menos de lo que harían sin guerra comercial entonces nos van a demandar menos productos de nosotros. Entonces sí nos afecta. En resumen nos convendría que esta guerra termine.

