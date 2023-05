El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indicó que se debe promover empleos permanentes formales, para los jóvenes y adultos mayores.

“El programa Lurawi es una primera piedra en el camino, porque tenemos que empezar a pensar en empleos permanentes y formales, ese es el segundo peldaño”, señaló Antonio Varela.

Durante la presentación de las intervenciones del programa de empleo temporal Lurawi Perú en Lima Sur, el ministro mencionó que hay dos grupos que siempre son discriminados en acceso al empleo y que trabajarán para superar esa barrera.

“Uno son los jóvenes, que por problemas sistemáticos del país, no salen con un concepto de empleabilidad, pues vamos a buscar que salgan capacitados o fortalezcamos las competencias. También están las personas mayores, que muchas veces son ninguneadas, así que vamos a fortalecer el programa de inserción laboral, para que ellos se capaciten y sean empleables”, dijo.

En esa línea, Varela recomendó que los trabajadores deben exigir estar en planilla, para que tengan una pensión.

“No solamente los empleadores tienen que buscar que haya empleos formales, a veces nosotros, los trabajadores, decimos: ‘no quiero estar en planilla, mucho descuento’, pero no es así porque debemos pensar en nuestra generaciones. El hecho de no ser formal, no significa ganar un poquito más, sino a la larga es no jubilarme”, refirió.

