Según los últimos datos registrados por Bumeran, en los últimos cuatro años, las postulaciones registradas aumentaron un 18%. Al mismo tiempo, cambió el comportamiento de quienes buscan empleo: en 2022, una persona se postulaba en promedio a aproximadamente 7 avisos; en agosto de 2026, esa cifra llegó a alrededor de 9 postulaciones, un incremento del 17%.

Este aumento en las postulaciones significa que las empresas reciben un volumen creciente de datos que deben analizar para detectar cuáles son los talentos con mayor afinidad para cada posición. Ante este cambio en los procesos de reclutamiento, cómo manejar esté aumento en las postulaciones sin perder eficiencia ni tiempo: la inteligencia artificial abre un camino.

Según informó Bumeran, el 58% de los especialistas en recursos humanos en Perú ya utiliza herramientas de inteligencia artificial durante los procesos de selección, de acuerdo con el estudio Reclutamiento y Postulación Digital. Además, el 37% para redactar descripciones de vacantes y optimizar avisos y el 21% las emplea para filtrar perfiles según palabras clave y requisitos.

Según informó Bumeran, el 58% de los especialistas en recursos humanos en Perú ya utiliza herramientas de inteligencia artificial durante los procesos de selección. (Foto referencial: kaboompics / Pixabay)

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Por ejemplo, en el caso de la plataforma, tienen como una de las etapas centrales del proceso es el screening. La IA (Smart Process) se usa para la primera preselección a partir de los requisitos del aviso y, al mismo tiempo, realiza una evaluación de cada perfil, y procede a llevar adelante una preentrevista para conocer el interés concreto de cada candidato preseleccionado en la posición.

A partir de esa información, los candidatos avanzan dentro del proceso y el sistema los asigna a diferentes listas según la etapa en la que se encuentren que son presentadas al recruiter para su visualización.

“Frente a un mercado donde el volumen de postulaciones no para de crecer, el desafío no es filtrar por filtrar, sino transformar esa cantidad en criterio y agilidad”, señaló Diego Tala Tala, director de Bumeran en Jobint.

Para Bumeran, en los procesos de selección, aun cuando se use la IA, la intervención del recruiter continúa siendo central.

Según los últimos datos registrados por Bumeran, en los últimos cuatro años, las postulaciones registradas aumentaron un 18%. (Foto: iStock)

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Con la IA en el medio, revisa Bumeran, es importante responder de manera directa y concreta, evitando respuestas excesivamente genéricas. Cuando se consulta por experiencia o habilidades, resulta útil explicar brevemente qué se hizo, en qué contexto y cuál fue el resultado. Si la pregunta apunta a disponibilidad, expectativas o interés por la posición, una respuesta precisa permite que esa información pueda ser evaluada con mayor claridad.

A su vez, el 53% de los especialistas valora positivamente que una persona adapte su currículum para optimizar su lectura por sistemas ATS (Applicant Tracking System o Sistema de Seguimiento de Candidatos), entendiendo que esa práctica mejora la presentación de la información y facilita el proceso de selección.

Ante el aumento de las postulaciones la precisión en la creación de los perfiles hace la diferencia. La clave para el postulante ya no es enviar postulaciones genéricas de forma masiva e indiscriminada, sino asegurarse de que su perfil y experiencia coincida con la búsqueda.