Ambas medidas fueron propuestas y aprobadas por el Congreso en los últimos meses y tras no ser observadas por el Ejecutivo, se promulgaron convirtieron en ley. Con ello ahora el Perú contará con 14 días feriados al año (ver lista completa en el cuadro).

¿Cómo impacta en la economía la declaratoria de un nuevo día feriado? Al respecto, los analistas explicaron que un feriado busca promover el desarrollo del turismo y sectores como transportes y servicios de restaurantes. Pero en contraparte, el resto de sectores de la economía deja de producir, entre los que destacan manufactura, minería y construcción.

El economista Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, estima que el impacto positivo en turismo, transporte y servicios por un día feriado está valorizado en S/ 200 millones. Pero la paralización del resto de sectores implica dejar de producir un equivalente a S/ 900 millones, por lo que se genera un saldo negativo de S/ 700 millones. Esto en el caso de que el feriado sea entre un día lunes y un día viernes, que son los días mayormente laborables.

Mientras que si el feriado es un sábado o domingo, días en que laboran menos actividades, el saldo negativo es menor, de unos S/ 350 millones, indicó Odar.

Ese será el caso del próximo feriado 6 de agosto, pues será sábado. “Vemos que habrá un balance negativo, si bien este año al ser sábado el impacto por el feriado del 6 de agosto será menor, en otros años, cuando caiga dentro de semana, el impacto será mucho más profundo”, refirió.

Por su parte Óscar Chávez, Jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, si bien coincide en que el balance global de un feriado deja un saldo negativo, hace una precisión: “El hecho de que en un feriado algunos sectores no produzcan eso no significa que ello no se pueda recuperar al día siguiente. Sí se puede recuperar (la producción)”, subrayó.

Ambos economistas señalan que si se buscaba promover el turismo y sectores conexos, una política más efectiva y flexible es la declaratoria de días no laborables unidos a días feriados para así generar fines de semana largos (de cuatro días), en lugar de tener nuevos feriados en fechas fijas.

Por ejemplo, el próximo feriado 6 de agosto no tendrá un gran impacto en el turismo al caer sábado, un día donde la mayoría de trabajadores descansa. Un efecto mayor se habría dado con un fin de semana largo.

“Los sábados normalmente se descansa, no tendrá mucho impacto en las decisiones para hacer turismo este 6 de agosto”, anotó Chávez.

Por su parte Odar sostuvo que ya no se deberían crear nuevos días feriados. “No tiene sentido pensar en más feriados, no solo con feriados se reactiva la economía, sino con la promoción de la inversión”, apuntó.

LEA TAMBIÉN: Cuál es la diferencia entre un día feriado y un día no laborable