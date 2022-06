HSBC Holdings Plc ofrece a los empleados en el Reino Unido la posibilidad de arrendar vehículos eléctricos con sus salarios antes de impuestos, mientras el banco introduce una forma popular para que los trabajadores reduzcan las emisiones de sus viajes.

La totalidad de los 35,000 empleados del banco con sede en Londres tienen derecho a este beneficio, que comenzó este mes, según personas familiarizadas con el asunto. El programa ofrece a los empleados la posibilidad de arrendar un auto nuevo totalmente eléctrico durante un período de entre dos y cuatro años, con la opción de comprárselo a HSBC al final del contrato.

Más de 200 modelos, incluidos los Tesla, están disponibles para su arriendo, dijeron las fuentes citadas.

El acuerdo ofrece un importante ahorro a los trabajadores asalariados del Reino Unido que buscan su propio medio de transporte, en un país en el que los impuestos sobre la renta llegan hasta el 45%.

Según la normativa fiscal del Reino Unido, los vehículos eléctricos o híbridos también tienen un impuesto de beneficio en especie bajo, lo que los hace especialmente rentables. El impuesto actual para los empleados que utilizan dicho beneficio es del 2% para un vehículo con una autonomía eléctrica de 209 kilómetros o más, según las directrices del Gobierno británico. Ese porcentaje puede llegar hasta el 37% para los automóviles diésel y de gasolina.

”Apoyar la transición a cero neto es una parte vital de nuestra estrategia en el Reino Unido”, dijo Ian Stuart , director ejecutivo de HSBC UK, la filial británica de banca minorista del banco. Ayudar a los empleados con su programa de autos ecológicos les permitiría ser “más sostenibles en su día a día”, dijo.

Bank of America Corp., por su parte, anunció este mes un beneficio que fomenta la conducción de vehículos totalmente eléctricos en lugar de los que funcionan con combustible.

La empresa entregará un reembolso de US$ 4,000 a los empleados que compren un vehículo eléctrico, o de US$ 2,000 para un nuevo arriendo. Este beneficio, que se otorgará una sola vez, estará disponible a partir de julio para los trabajadores que tengan al menos tres años de servicio y cuyo salario anual sea inferior a US$ 250,000.

Este tipo de programas empresariales desempeñan un papel importante en el mercado automotriz y contribuyen a impulsar la adopción de vehículos eléctricos. Alrededor del 60% de las compras de vehículos nuevos en Europa se realizan a través del canal corporativo.

El beneficio llega en medio del furor causado por un discurso del jefe de inversiones responsables de la rama de gestión de activos de HSBC, que criticó al sector financiero por preocuparse demasiado por el medio ambiente. La entidad crediticia se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados el 19 de mayo por Stuart Kirk, quien fue suspendido por el banco.