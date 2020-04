En medio de sus esfuerzos para promover el teletrabajo durante la crisis del coronavirus, Japón está revisando una antigua costumbre que sigue siendo una persistente anomalía análoga en un país altamente tecnológico: la necesidad de marcar documentos con un sello.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa con el objetivo de reducir los contactos entre un 70% y 80% para frenar la propagación del nuevo coronavirus, pero la meta ha resultado esquiva.

En especial, muchos trabajadores se han visto obligados a viajar a sus oficinas debido a la dependencia en papeles físicos para contratos y propuestas clave, y la necesidad de que gran parte de ellos sean estampados con un tradicional “ hanko ” o sello.

El lunes, Abe ordenó a los ministros del gabinete en una reunión del Consejo sobre Economía y Política Fiscal que hagan modificaciones a las normas e identifiquen pasos inconvenientes e innecesarios en los trámites administrativos, como los tradicionales sellos o la presentación de papeles en persona, una medida previa a su eliminación o simplificación.

Normalmente, un pequeño cilindro grabado con las letras del nombre de una persona o compañía, "hanko" o "inkan", se presiona sobre una almohadilla de tinta roja y luego es estampado en los documentos que lo necesitan.

La costumbre del uso del “ hanko ”, importada desde China hace más de mil años, fue formalizada por el gobierno moderno de Japón a mediados del siglo XIX, cuando se exigió a los ciudadanos que inscribieran legalmente uno con su nombre para su uso en papeles y documentos importantes.

En las empresas, pueden usarse virtualmente en todo, desde contratos a solicitudes e incluso sólo para mostrar que todos en una oficina han visto un memorando particular.

El gobierno armó este mes un paquete de estímulo económico para enfrentar la pandemia del coronavirus que incluye subsidios a compañías, pero la postulación de muchas requerirá estampar los documentos con un sello o visitar las oficinas en persona.

“¿Cuántas miles de veces -no, cientos de miles de veces- tengo que estampar mi hanko en papeles sólo para completar mi trabajo?”, escribió en Twitter el usuario Mayumi_ma-na. “¡Hay muchos sectores que ya no dependen de estos sellos! ¿Por qué no solo podemos firmar las cosas?”, agregó.

Japón tiene más de 13,400 casos de coronavirus y más de 370 muertes, informó el lunes la emisora pública NHK.

