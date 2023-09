La Organización de los Estados Americanos (OEA) informó sobre la nueva convocatoria de becas en MBA para profesionales de Latinoamérica, incluyendo Perú, del 15 hasta el 30 de septiembre.

De acuerdo a la información, la OEA -en alianza con la escuela de negocios de Westfield Business School- otorgarán 25 becas a nivel regional.

Dichas becas en programas de la maestría (MBA) o Executive MBA estarán repartidas de la siguiente manera: 5 becas del 70% a los 5 primeros candidatos clasificados, y 20 becas del 50%.

¿Cómo postular?

José Carrillo, VP Strategic Alliance de la escuela de negocios de Westfield Business School, señaló algunos beneficios que otorga concluir la carrera en dicho centro de estudios.

“Es importante resaltar que al egresar de Westfield Business School se obtiene doble titulación y se puede homologar en su país de origen. Asimismo, en la última versión del Ranking FSO, nuestra institución fue seleccionada dentro de los 20 mejores MBA a distancia de habla hispana”, manifestó.

Estas becas en MBA y Executive MBA, se dictarán 100% en idioma español y tendrán una duración de 16 meses bajo la modalidad de estudios a distancia.

LEA TAMBIÉN: Trabajadores cerca de tener 20 minutos al día de descanso en jornada laboral

En ese sentido, todas las personas que estén trabajando, podrán llevar su maestría junto con su labor profesional con completa flexibilidad.

Las postulaciones se pueden realizar mediante la página de la OEA y son aplicables hasta el 30 de setiembre del presente año. Los alumnos seleccionados se conocerán el 6 de octubre.

El ejecutivo informó cuáles son los precios de los programas: el Executive MBA, dirigido a personas con más de 8 años de experiencia profesional, tiene un costo con la beca de US$ 9,000 (antes US$ 18,000). Mientras que, el MBA, que exige 2 años de experiencia profesional, con la beca, cuesta US$ 7,500 (antes US$ 15,000).