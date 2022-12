Después de que algunos aeropuertos del país vienen restableciendo sus operaciones tras las violentas protestas, Eduardo García, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), informó que el sindicato de trabajadores de Corpac evaluaba realizar una huelga, pero su despacho lo declaró improcedente.

“En estos momentos, hay una comunicación de una posible huelga de algunos gremios, sindicatos de Corpac. Se está redoblando los esfuerzos para lograr una solución antes de que pueda haber cualquier tipo de paralización. Eso sería lamentable para el país luego que los aeropuertos hayan sido paralizados por las protestas”, dijo en un primer momento en Exitosa Noticias.

Indicó que confía en los esfuerzos de las autoridades para que contribuyan que haya diálogo antes que se pueda ejercer cualquier tipo de paralización.

“Entiendo que hay demandas legítimas de algunos trabajadores y sindicatos... Habría que medir en qué momento se dio estas declaraciones y si es que estos sindicatos tomaron la decisión de ir a una huelga cuando ya se presentaban las paralizaciones, tampoco satanicemos alguna protesta legítima”, refirió.

Sin embargo, minutos después el ministro mencionó que el Ministerio de Trabajo declaró improcedente la huelga de sindicato de Corpac.

“En este caso, la huelga ha sido declarado improcedente, sin perjuicio a ello siguen en reuniones. Me informan que hay buena disposición para lograr un acuerdo. Parece que hay entendimiento, buena disposición y pronto se logrará una solución”, sostuvo.

Agregó que, por lo tanto, no corresponde la huelga. “Seguro hubo algún requisito que no se cumplió, además me indican que las propias organizaciones sindicales estaban en la disposición de no ir a la huelga, seguramente por la difícil situación que pasa el país”, precisó.