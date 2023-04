Las multas a nivel nacional de la autoridad laboral aumentaron entre los años 2020 (879), 2021 (2,083) y 2022 (2,459), según un reporte de Sunafil proporcionado a SST Asesores, consultora que brinda servicios de asesorías y capacitaciones en este campo.

Entre las principales infracciones sancionadas figuran el no establecer un Comité de Seguridad y Salud, no contar con una adecuada matriz de identificación de peligros y no cumplir con las cuatro capacitaciones anuales mínimas a los trabajadores sobre esta materia, indicó Luigi Prado, gerente general de SST Asesores.

“Las empresas sancionadas son de diversos rubros, pero sobre todo a nivel de pequeñas y medianas compañías, pues son las que tienen mayor desconocimiento sobre esta normativa que es muy importante para proteger la vida de los trabajadores”, subrayó.

Respecto a las capacitaciones, Prado refirió que para los trabajadores administrativos los temas básicos están referidos a ergonomía, evaluación de riesgos, manejo de emergencias y manejo de estrés. “Pero si es un operario, se deben sumar otras capacitaciones de acuerdo a su especialidad”, anotó.

Asimismo, establecer un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo es obligatorio para empresas con 20 o más trabajadores. Y para compañías con menos de 20 empleados se debe elegir un supervisor, refirió Prado.

“El comité es la máxima autoridad en temas de seguridad y salud. Su elección es el primer paso para la gestión de la seguridad y salud. La mitad de los miembros del comité es designado por el empleador y la otra mitad es elegido entre los trabajadores”, anotó.

Por otro lado, el ejecutivo refirió que desde fines del año pasado y en los primeros meses de este año la Sunafil ha estado enviado cartas de inducción a las empresas para explicar cómo constituir un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que se espera una nueva campaña de fiscalización en las próximas semanas.

Por su parte, Pacífico Seguros brindó algunas recomendaciones a los trabajadores para reducir el riesgo de accidentes laborales:

Hacer caso omiso a defectos en los equipos e instalaciones: la empresa tiene el deber de hacer el debido mantenimiento a sus maquinarias, herramientas, equipos e instalaciones con la frecuencia necesaria, considerando el desgaste propio de sus actividades, pero si notas algún desperfecto, debes avisar inmediatamente para evitar ponerte en riesgo tú y tus compañeros.

No usar debidamente el equipo de protección: la empresa debe brindarte el equipo de protección de acuerdo a la labor que vas a realizar, además de explicarte su correcto uso. Hay que usarlo responsablemente y de manera adecuada.

Falta de capacitaciones: antes y durante tu labor, la empresa donde trabajas debe capacitarte para las actividades que vas a realizar, sobre todo si contempla la manipulación de maquinarias, químicos y herramientas. Además, es importante que apliques todo lo aprendido siguiendo las medidas de seguridad en todas las actividades que realizas.

Desorden y falta de limpieza en las áreas de trabajo: aunque pueda parecer un descuido inofensivo, si una bebida se derrama en el piso o hay una bolsa tirada se debe limpiar ese espacio, ya que podría generar accidentes por alguien que se resbala. También debe imperar el orden, si una herramienta o mercadería no se encuentra en su lugar puede terminar bloqueando los pasillos o generar un accidente.

Descuidar tu salud mental: es importante que busques el equilibrio personal – laboral, ya que su ausencia puede repercutir en tu salud mental. Las pausas activas son un buen método: cada 30 minutos haz una pausa de 5 minutos para descansar tu vista y hacer estiramientos, respiraciones o llenarte de pensamientos positivos.

“Es un trabajo en conjunto, el empleador debe cumplir con su responsabilidad de asegurar una adecuada gestión de riesgos, y los empleados comprometerse con seguir las medidas. Nosotros, a través de Protege365, nuestra plataforma digital de prevención de riesgos empresariales del mercado, asesoramos y capacitamos a las empresas para implementar el SGSST”, comenta Miguel Ortiz de Zevallos, gerente de Negocios Empresariales de Pacífico.

El dato. Cada mes en Perú se reportan alrededor de 2,000 accidentes de trabajo no mortales, según datos del MTPE. Este 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

