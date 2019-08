Las redes sociales hoy en día dejaron de ser una simple plataforma para pasar el tiempo compartiendo fotos, vídeos o noticias; y ahora son una de las principales plataformas digitales que ayudan a generar ingresos a personas o empresas. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube; son solo algunas de estas plataformas.

Si eres un profesional que está empezando y no sabe qué camino seguir, es necesario saber las bases sólidas de estas herramientas. Si, por otro lado, tienes un plan de redes sociales en marcha, pero no has obtenido lo resultados que deseas; sin duda, estos datos te guiarán por el camino deseado.

Debes saber que, antes de construir una marca en redes sociales, es necesario conocer el terreno en el que uno está parado y desea caminar. Puedes empezar aprendiendo de la experiencia de expertos que hicieron lo mismo que tú en momentos de crisis y logros en el mundo del marketing.

Estas bases se pueden obtener a través de una lectura de material que comparten expertos, pero no solo material digital que estos comparten en Internet, sino de libros que sirvieron de fuente de conocimiento para grandes líderes. El portal Marketinglovers realizó un listado de los libros que podrían servirte de ayuda para hacer un buen trabajo en redes sociales.

Las redes sociales son una de las principales plataformas digitales que ayudan a generar ingresos a personas o empresas. (Foto: JerryRigEverything)

Libros que te enseñan cómo hacer marketing en redes sociales:

1. Instagram, ¡mucho más que fotos!

Una de las redes sociales donde las personas comparten parte de su vida día a día a través de una foto. Este libro te ayudará a sacar el mayor provecho y unirte a esta gran ola que te permite construir tu marca personal o dar a conocer las bondades de una marca corporativa.

En Instagram, ¡mucho más que fotos! encontrarás un manual acompañado de una recopilación de anécdotas y experiencias de algunas personalidades influyentes en la industria del arte y el emprendimiento que han logrado resaltar su imagen a través de esta aplicación.

El autor es Philippe Gonzalez. Desde el 2011 creo una comunidad llamado Instagramers Network, un espacio que ha empoderado a millones de personas en más de sesenta países.

2. El arte del Social Media

Aprende cómo rentabilizar tu plan de social media en cuanto a tiempo, dinero y esfuerzo. En el libro encontrarás una recopilación de consejos, trucos y secretos valiosos para optimizar tu presencia, anunciarte, optimizar tu perfil, atraer seguidores y formar parte de medios sociales y blogs. El libro fue escrito por Guy Kawasaki y Peg Fitzpatrick.

Guy Kawasaki es un especialista mundial en el campo de la tecnología y el marketing. Cuando trabajo en Apple incursionó el concepto evangelizar con el objetivo de convertir a los clientes en fieles promotores de la marca.

En tanto, Peg Fitzpatrick trabaja como líder en estrategia social media en Canva, también ha supervisado campañas de social media para Motorola, Audi, Google y Virgin, entre otros.

3. Social Influence Marketing

El fenómeno de los ‘influencers’ ha generado cambios significativos en la gestión de una campaña de publicidad de redes sociales. Sin embargo, es un tipo de estrategia que no puedes realizar sin antes empaparte del tema, pues corres el riesgo de entregar tu marca a la persona incorrecta.

En el libro Social Influence Marketing puedes encontrar consejos, tips, secretos y una gran variedad de casos que te permite comprender cómo hacer marketing de influenciadores.

El libro es de Fernando Anzures, un mexicano que ha enseñado a profesionales y empresarios en temas de marketing voz a voz. Parte de su historia profesional empieza desde su labor durante 18 años en compañías de talla mundial como Red Bull, Philip Morris y Coca-Cola Company.

Aprende con estos libros a definir e identificar objetivos, estrategias y tácticas en las redes sociales. (Foto: GEC)

4. Facebook. Visibilidad para marcas y profesionales (Social Media)

Con este libro aprenderás a definir e identificar objetivos, estrategias y tácticas, sumado a una continua investigación con el objetivo de obtener bases para crear contenido relevante para tu público objetivo.

El autor es Óscar Rodríguez Fernández, formador en la escuela universitaria Real Madrid de Masters en dirección, marketing deportivo, también en Comunicación y Periodismo Deportivo.

5. Claves para conectar con tus clientes: Enamora a tus clientes con el blog y redes sociales

Si eres de las personas que tiene la firme convicción de ayudar y brindar una solución compartiendo contenido de valor, este libro es para ti. Pues te permitirá aprender todo sobre cómo crear contenido para cautivar a tu audiencia y crear una comunidad entorno de la marca.

La autora es Lara Arruti, trabajó por cinco años en marketing digital direcionando el copywirting, diseño, web, email y redes sociales; así como el diseño del perfil del cliente ideal.

6. Storytelling: La máquina de fabricar historias y formatear las mentes

El storytelling es una pieza clave en todo plan de marketing en redes sociales. Es, además, un tema que necesitas dominar. Si ese es tu plan puedes empezar con este libro en el que descubrirás cómo usar la narración como elemento para persuadir decisiones de forma masiva.

El libro fue escrito por Christian Salmon, quien tiene un amplio repertorio de libros entre los más reconocidos se encuentra Tumba de la ficción (2001), Devenir minoritaire. Pour une nouvelle politique de la littérature (2003) y Verbicide (2007).

7. “Marketing en Redes Sociales. Detrás de Escena”

El libro te enseña la trayectoria del marketing desde el inicio y el paso a paso para el desarrollo de proyectos futuros. Trayectoria que te enseña sobre el desarrollo y gestión de una estrategia de marketing en redes sociales, recopilado en este excelente libro.

El autor es Ariel Mariano Benedetti, profesional con una amplia experiencia más de quince años trabajando en proyectos de marketing para empresas líderes en el mercado.