El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación informó que el Gobierno de los Estados Unidos anunció becas dirigidas a docentes, académicos y profesionales peruanos interesados en potenciar su perfil y ampliar sus conocimientos sobre dicho país.

La beca consiste en una residencia académica de cinco a seis semanas desde junio de 2023, en diferentes universidades o institutos de EE.UU. A los ganadores se les cubrirá el 100 % del costo del viaje, así como el alojamiento durante el tiempo que dure el programa.

El objetivo es que los participantes fortalezcan sus conocimientos sobre diversos temas relacionados al país norteamericano y los pongan en práctica en sus instituciones de educación superior o centros de investigación a su regreso al Perú.

Entre los temas que se abordarán se encuentran política y literatura estadounidense, periodismo y medios, cultura, identidad y sociedad de los Estados Unidos, economía y desarrollo sostenible del país norteamericano y política exterior.

La subvención será otorgada a través del programa SUSI 2023 (Study of the U.S. Institutes, por sus siglas en inglés).

Los becados también asistirán a cursos y paneles de discusión, realizarán visitas a instituciones cívicas de EE.UU. y participarán en simposios y conferencias de investigación, entre otras actividades.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la beca?

Los interesados en postular tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 30 a 50 años.

Dominar el inglés.

Contar con un título de posgrado.

Contar con investigaciones académicas.

No tener experiencia previa en los EE.UU.

¿Cómo postular?

Los interesados tienen plazo para postular hasta el viernes 6 de enero de 2023, para lo cual tendrán que completar el formulario en el siguiente enlace y luego enviarlo al correo electrónico delsolarmf@state.gov.

Cabe recordar que el Pronabec no subvenciona esta convocatoria, solo la difunde y revisa que los postulantes cumplan con los requisitos, como parte de sus alianzas de cooperación internacional.

Por último, es importante que los interesados en postular a la beca verifiquen si los estudios ofrecidos podrán ser reconocidos, revalidados u homologados en el Perú. Para más detalles puede acceder al siguiente link.

Para más información sobre la convocatoria, pueden ingresar a www.pronabec.gob.pe/beca-ee-uu-susi.