Las empresas peruanas vienen dando pasos firmes hacia su digitalización. El 76% afirma ya estar inmersas en procesos de transformación, según el estudio Think Digital Report 2024, elaborado por Inesdi Business Techschool. No obstante, gran parte todavía siente que sus colaboradores no están suficientemente preparados para afrontar este escenario, lo que lleva a que un 44% apueste por desarrollar el talento interno mediante programas de capacitación e incorporación de nuevas habilidades en los trabajadores actuales.

Esta diferencia muestra que muchas compañías han enfocado inicialmente su transformación en procesos y tecnología, y que ahora revelan la necesidad de prestar mayor atención a las personas que deben liderar y sostener dicho cambio.

“Para que un país impulse su competitividad a través de sus sectores económicos, es fundamental que su talento desarrolle competencias tecnológicas alineadas con las demandas actuales. El dominio en gestión de datos, el uso de herramientas de inteligencia artificial y el manejo de tecnologías emergentes ya no son opcionales: son habilidades esenciales. No incorporarlas puede significar la diferencia entre mantenerse vigente en el mercado laboral o quedar rezagado ante su evolución acelerada”, sostiene Yamilet Serrano, directora académica de UTEC Posgrado y directora de la Maestría en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

En ese sentido, la experta identifica cinco habilidades tecnológicas clave que deben dominar los profesionales y que, a su vez, son requeridas por el mercado peruano:

Gestión y análisis de datos. La capacidad de saber recolectar, limpiar, estructurar, analizar e interpretar datos. Incluye conocimientos en bases de datos (SQL, NoSQL), procesamiento de datos y uso de herramientas de análisis como Python, R o plataformas de BI (Power BI, Tableau).

Aplicación práctica de Inteligencia Artificial. Entender los fundamentos de la IA, sus principales algoritmos y casos de uso, aunque no se sea programador, es fundamental para poder integrar soluciones de IA en procesos de negocio.

Competencia en herramientas digitales emergentes. Dominar herramientas relacionadas con la automatización (RPA), plataformas de cloud computing (AWS, Azure, Google Cloud), y entornos de colaboración digital (como GitHub, plataformas low-code/no-code).

Ciberseguridad y gobernanza de datos. Tener nociones sólidas sobre cómo proteger la información, cumplir con regulaciones de privacidad (como el GDPR o equivalentes locales) y asegurar el manejo ético de los datos.

Pensamiento tecnológico estratégico. No basta con usar tecnologías: los profesionales deben entender cómo las tecnologías transforman industrias, saber anticipar tendencias y adaptarse rápidamente a nuevos entornos digitales.

Contar con profesionales especializados en estas habilidades tecnológicas no solo es clave para impulsar la competitividad del sector tecnológico e industrial en el Perú, sino también para responder con eficacia a los desafíos de la transformación digital.