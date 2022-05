El miércoles el Pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto que, según indica, “restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”.

Con ello, las universidades formarán parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y decidirán en licenciamiento de las casas de estudios.

La norma también contempla que el superintendente será elegido por el Consejo Directivo, que tiene entre sus miembros a representantes de las universidades privadas y públicas.

¿Cuál es el impacto de esta decisión política? Marcel Velázquez Castro, doctor y profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dijo a gestion.pe que esta norma inicia la “Contrarreforma Universitaria” ya que retira al Ministerio de Educación (Minedu) de la rectoría del sistema universitario.

“Destruye la autonomía técnica del órgano regulador (Sunedu) y, en la práctica, elimina el financiamiento para mejorar la calidad de la universidad pública por el Minedu”, advirtió Velázquez Castro.

“Esta norma atenta directamente contra lo avanzado la nueva Ley y el proceso de licenciamiento y regulación de la Sunedu. En síntesis, constituye un retroceso terrible en el sistema universitario peruano, la victoria de la mediocridad y la universidad bamba”, agregó.

A modo de ejemplo, el profesor principal de la UNMSM dijo que se suspenden los procesos de licenciamiento de los programas de medicina, “cuando tenemos programas donde la mayoría de sus alumnos desaprueba el examen nacional. Retornamos a que las propias universidades se autorregulen y a esquemas corporativos de representación, colegios profesionales en el CD de Sunedu”.

“Esta norma va a tener graves consecuencias, porque se debilita el establecimiento de condiciones mínimas de calidad para el funcionamiento de universidades”, sentenció.

A su turno, el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, dijo que decisiones como estas impactan en el crecimiento económico. “La base de una economía moderna es el aumento de productividad y eso solo se obtiene con una fuerza laboral altamente educada que es la base de la reforma educativa”.

“Si no logramos eso, mucha gente cae en la pobreza y no puede progresar en sus puestos o no puede conseguir mayores ingresos. Hemos sustituido puestos de alto rendimiento por trabajadores de bajo rendimiento informales, con poco entrenamiento, y eso es como un shock negativo de productividad, nos va a afectar el crecimiento a largo plazo”, señaló a gestion.pe.

Lo que se viene

Velázquez Castro advierte que esta ley va a contribuir a licenciar universidades de muy baja calidad.

“La Sunedu estableció un piso mínimo y no licenció a 50 instituciones. Hoy algunas de ellas podrán volver al sistema universitario, sin cumplir exigencias de calidad (profesores investigadores, tesis originales, laboratorios)”, dijo.

Además, -agregó- se abre la puerta para ofrecer programas de posgrado sin supervisión en cualquier lugar del Perú, como antes ocurría.

“Los alumnos podrán ser estafados masivamente por los traficantes de la educación universitaria, con el beneplácito de esta ley. Con esta desregulación, el derecho de los alumnos y egresados a una educación de calidad queda en suspenso. Y muy probablemente se degradará aún más la enseñanza y los aprendizajes”, lamentó.

Para Thorne, resulta “casi un engaño” que los padres o los estudiantes se esfuercen por pagar la universidad y obtengan un grado que no justifica el nivel que deberían de tener en el mercado laboral.

“Entonces, lo que sucede es que muchas empresas no van a contratar trabajadores de estas universidades media truchas y estos jóvenes se van a quedar sin puestos de trabajo. No se contratará egresados porque no se tendrá a una Sunedu que obligue a las universidades tener ciertos niveles mínimos de excelencia”, señaló.

