No obstante, al ser un mercado aún en crecimiento en el país —según una encuesta de Ipsos (2023), un 73% de ejecutivos desea llevar una maestría, pero lo ha postergado a causa de la recesión económica, o por factores familiares y laborales—, las opciones de financiamiento no son necesariamente variadas. El especialista en fintechs Álvaro Castro señala, por ejemplo, que estas empresas financieras no están cubriendo créditos para posgrado debido a los altos montos que se solicitan y por el largo plazo para el repago. “Lo que sí he escuchado es que están desembolsando préstamos para materiales, como es el caso de Baldecash”, indica.

Y es que para cursar una maestría local se requiere de al menos entre S/ 30,000 y S/ 90,000, dependiendo de la modalidad e incluso del programa; y quienes planean llevarla en el extranjero tendrían que asegurar un capital mínimo que puede ir desde los US$ 20,000, además del presupuesto de alimentación y hospedaje. Frente a ello, hay quienes están apostando por alcanzar algunas de las más prestigiosas becas en Europa, como la Erasmus Mundus, que puede financiar hasta el 100% del máster, y si se trata de una beca parcial, también incluye la manutención por los dos años que dura el programa. La Fundación Carolina también ofrece becas que cubren hasta los pasajes aéreos y el seguro médico. Para los másteres en Estados Unidos, destacan, por ejemplo, la Beca Fulbright, la cual ofrece al estudiante la posibilidad de elegir entre 100 universidades de ese país; así como la Beca Knight-Hennessy de la Universidad Stanford, cuya cobertura puede tener una vigencia de hasta tres años.

Tendencia

Después de las becas y el cofinanciamiento directo con las casas de estudio, los bancos son la otra opción de financiamiento a la que más recurren los peruanos, según Ipsos. Y los interesados que están registrando solicitudes de crédito en este canal lo hacen, en su mayoría, para educarse en el extranjero. Este es un escenario distinto del que se veía en el 2019, cuando solo llegaban al 10% los que pretendían, al pedir el crédito educativo, llevar un programa fuera del Perú.

“Lo vemos reflejado en un ligero incremento anual de las solicitudes de crédito de estudio. La proyección que manejamos es que se mantenga esta tendencia”, sostiene Fernando Burga, gerente de Financiamiento y Préstamos Personales de Interbank. Y agrega: “Vemos que los préstamos de posgrado suelen ser principalmente para maestrías en Europa y Estados Unidos”.

Esta preferencia también la registra BBVA Perú. Por escrito, la entidad dijo a esta revista que, “sin duda, hay una inclinación creciente a las maestrías en el exterior, tanto online como presenciales, por diferentes factores: mayor aceptación de la educación en línea o híbrida, incremento de acceso al crédito y mejor accesibilidad en permisos laborales e inmigración [visas de estudio]”.

En esa línea, el BBVA adelanta que está por culminar dos convenios con universidades, una en el Perú y otra en el extranjero. “Para los siguientes meses debemos buscar más oportunidades en el mercado”, revela. En tanto, Interbank identificó también que los peruanos quieren, además del financiamiento para cubrir el 100% de la maestría en el extranjero, préstamos para subvencionar las clases presenciales temporales que elige su centro de estudios en el Perú, como parte del programa de internacionalización. “Los otros programas que más financian son los MBA y másteres en Marketing y Finanzas”, anota Burga.

Retorno

Si bien los bancos ofrecen una serie de flexibilidades relacionadas con el crédito educativo —como un tiempo de pago de hasta diez años para aquellos que llevan los programas en el extranjero, así como periodos de gracia de hasta 30 meses, permitiendo incluso el prepago o cancelación adelantada—, ¿los profesionales tienen garantizado un incremento salarial que les ayude a cumplir con el reintegro del préstamo?

Según la UPC, tres años después de finalizar sus estudios de MBA, los egresados refieren ganar entre 20% y 25% más que antes. El 91% afirma haber conseguido un mejor trabajo.

En tanto, una encuesta realizada por ESAN a sus egresados de maestrías en Finanzas, Marketing y Supply Chain Management muestra que, luego de entre tres y seis meses de terminar el programa, lograron incrementar sus ingresos en un 58%. En el caso de los que culminaron un MBA, el monto subió en 51%.

“Lo más valioso al cursar una maestría no es lo que se está pagando, sino el tiempo que se está dedicando. En el mercado se puede encontrar oferta presencial y semipresencial, pero el capital social solo se consigue con la interacción personal, haciendo networking”, precisa Merzthal, de ESAN.

Tome en cuenta

Dependiendo de la entidad, algunos requisitos que se exigen son la edad mínima de 25 años y acreditar ingresos.

En Interbank, para créditos académicos mayores a US$ 30,000 se requiere un sustento patrimonial.

Además del crédito para el posgrado, el BBVA ofrece hasta US$ 20,000 para gastos de manutención.

Los plazos máximos para pagar el crédito van desde los cinco hasta los diez años.

