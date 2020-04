La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, descartó que se vayan a permitir los ceses colectivos por parte de las empresas durante el estado de emergencia nacional decretado para frenar el avance del coronavirus (Covid-19).

“Descartado la facilitación de los ceses colectivos sin autorización ni verificación del ministerio”, apuntó Cáceres en diálogo con “Punto Final”.

La titular del sector realizó esta aclaración ante la solicitud de diversos gremios empresariales, encabezados por la Confiep, para que su cartera habilite esta herramienta para garantizar la supervivencia de las compañías.

“El ministerio no va a renunciar a esa tarea de protección de derechos de los trabajadores y no va a permitir el abuso”, anotó.

Licencia sin goce de haberes

Cáceres anunció, además, que el Gobierno planea habilitar la licencia sin goce de haberes y un subsidio para los trabajadores suspendidos que laboran en las microempresas.

La ministra explicó que su cartera ha planteado dos líneas de acción en materia laboral, ante la crisis generada por el avance del coronavirus en el país.

La primera es un conjunto de medidas que priorizan el acuerdo entre empresarios y trabajadores, a fin de preservar el empleo.

“Cuando esto no sea posible, por el tamaño de empresa o ruptura de la liquidez, el Gobierno está pensando la posibilidad de una suspensión perfecta. En términos ordinarios es: no trabajas, no hay pago que le corresponda”, anotó.

Este sería el segundo campo de actuación para el empresariado, que iría acompañado de un subsidio para evitar que los trabajadores dejen de percibir ingresos.

“Se ha trabajado en una línea que garantice ingresos a los trabajadores, que pueden venir por un subsidio del Estado, para los trabajadores que menos recursos tienen. Hablamos fundamentalmente de las microempresas”, aclaró.

“Es una medida que compromete al Gobierno para garantizar la supervivencia de los empleos y que los microempesarios no teman que por la falta de liquidez vayan a tener que quebrar relaciones de trabajo”, añadió.

Monitoreo

Cáceres subrayó que el paquete de medidas anunciado por el Gobierno tiene como objetivo preservar el empleo.

“Estas medidas no tienen sentido si es que los empresarios no asumen la responsabilidad de mantener los empleos con cargo a los apoyos que el Gobierno está brindando”, apuntó.

Informó que hay 300,000 empresas que buscan acogerse al subsidio de 35% a las planillas, para trabajadores que ganen hasta S/ 1,500.

“Haremos seguimiento de esas 300,000 empresas para ver cuántos trabajadores se mantuvieron en la planilla”, anunció.