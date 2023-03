Dentro de las modalidades de contratación se encuentran dos que, aunque podrían parecer similares, pero tienen diferencias completamente marcadas: el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios.

El contrato de locación de servicios es un contrato civil donde el prestador tiene autonomía en la ejecución de sus servicios. No existe vinculación laboral, sin embargo, se debe cumplir con entregar el producto o servicio requerido y establecido en el contrato.

Al haber autonomía no existe una relación laboral propiamente dicha, y por lo tanto no se generan derechos laborales. En ese sentido, la persona recibe por su trabajo honorarios o una retribución, mas no una remuneración, informó el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Uso adecuado