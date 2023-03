¿Trabaja en una empresa privada, está en planilla y renueva cada tres o seis meses? En el Perú hay distintos tipos de contrato de trabajo sujetos a plazo fijo.

Los contratos a plazo fijo se dividen en:

Temporal: Inicio de actividad, necesidad de mercado, reconvención empresarial.

Ocasional: Ocasionalidad, suplencia y emergencia.

Accidental: Específico, temporada e intermitente.

Los que se firman por inicio o lanzamiento de una nueva actividad, por necesidad del mercado (por incrementar la producción) y por reconversión empresarial (ampliación en las actividades de la empresa). La ley me da 3 años para contratar a plazo fijo a todo el personal que necesite. Esta flexibilidad se justifica en que no se sabe si la nueva empresa va a tener éxito o no.

También están los contratos ocasionales (para atender necesidades transitorias), los contratos de suplencia (para sustituir las labores de un trabajador ausente por una causa justificada) y los contratos de emergencia (para cubrir necesidades promovidas por un caso fortuito).

Y por último, están los contratos para obra determinada (especifica duración), los intermitentes (para cubrir actividades que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas) y los contratos de temporada (en determinadas épocas del año).

Sin embargo, cuando usted ingresa a una empresa -cuya plaza pertenecía a un trabajador con contrato indeterminado, su empleador puede renovarle el contrato, por ejemplo, cada tres meses de manera consecutiva hasta por un plazo máximo de cinco años.

“Al pasar los cinco años la persona se convierte en un personal estable. Es decir, pasa a tener un contrato indeterminado; por lo tanto, no tiene fecha de término”, precisó a GestiónEnVivo Ana Cecilia Torres, coordinadora de la Dirección de Capacitación y Difusión Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE).

En esa línea, la funcionaria aclaró que si el trabajador ya superó ese número de años y es retirado de la empresa -sin existir una causa o motivo justo- el empleador deberá pagarle una indemnización equivalente a un sueldo y medio por cada año trabajado .

“ Cinco años y un día, la persona es un trabajador estable; por ahí que muchos empleadores siguen renovando, pero ya es estable ”, reiteró.

¿Qué pasa si al año seis usted sigue firmando su renovación y luego le dicen que su contrato ya finalizó? "Si en algún momento lo quieren sacar, deberá demostrar que tiene más de cinco años y es personal estable. No le pueden decir que su contrato se venció. De ser así, entraría el tema de desnaturalización", concluyó Torres.

