Si usted enfermó y no pudo ir a trabajar puede presentar su descanso médico a su empleador para que no se le descuenten su sueldo. Pero, ¿qué ocurre si faltó y no tiene descanso con qué justificar?

Esta constancia de descanso médico debe presentarse al reincorporarse a sus labores para que su empleador no considere su inasistencia como abandono de puesto.

Miguel Rubio, socio de People Advisory Services en EY Perú explicó a gestion.pe que el trabajador puede tener faltas injustificadas, “pero no representará causal de despido siempre que esté dentro de los límites de acuerdo a ley”.

Así por ejemplo, puede tener tres días consecutivos de inasistencia injustificada o hasta cinco inasistencias no consecutivas en un mes.

“Si se tiene inasistencias injustificadas por tres días consecutivos es considerado abandono de trabajo. Si las ausencias son por más de cinco días en un período de 30 días calendario o mas de 15 días en un período de 180 días calendario, serán consideradas como falta grave, por lo que el empleador puede proceder al despido”, detalló en gestión.pe.

No obstante, dijo que el trabajador puede tener cinco días de inasistencia, “pero debe estar en la capacidad de justificar esas faltas”.

Cabe precisar que la inasistencia es la ausencia a laborar que no ha sido justificada por el trabajador dentro de los tres días hábiles siguientes a producida la falta.

Tardanzas

Si el trabajador tiene tardanzas en reiteradas ocasiones también es considerada como una falta grave, por lo que se le descontará al trabajador la parte proporcional de su sueldo, precisa Rubio.

Para que la empresa pueda despedirlo por tardanza, usted tendría que haber sumado cinco días de impuntualidad en un periodo de 30 días.

Nota actualizada.